人気YouTubeチャンネル『あにまるほんぽ』に投稿されたのは元野良猫の母子、シンバ・テトちゃんの様子です。

娘猫・テトちゃんの6歳のお誕生日を記念した当動画は、公開後わずか1週間で3.3万再生を達成するとともに、「お誕生日おめでとう」「２人共一緒に幸せな猫生を送れて嬉しい」との声が寄せられています。

【動画：『子猫を託して消えた母猫』→家族に迎えて数か月後……】

野良猫・シンバちゃんがお腹に宿した宝物

ヘルマンリクガメ『梵天』と暮らす飼い主さん宅を野良猫の女の子『シンバ』ちゃんが訪ねるようになったのは2019年。食事と休憩スペースの提供を通じて交流を続けるなか、飼い主さんは、彼女のお腹がふっくらとしていることを気がかりに感じたといいます。

シンバちゃんの訪問が途絶え、安否を気遣っていたある夏の日、彼女は娘猫『テト』ちゃんを連れて現れたのだとか。以降、揃って姿を見せるようになった母子へ室内を開放し、食事と寝床を用意してのお世話と見守りを続行したそうです。

母子の選択と飼い主さんの決断

しかし、母子の関係に変化が生じたのは翌年2月のテトちゃんが生後4ヵ月を迎えたころのこと。室内の開放によって飼い主さん宅で過ごす時間が増えるテトちゃんとは対照的に、シンバちゃんの訪問頻度は減少の一途を辿ったのだそう。

また、このころのシンバちゃんは、自立を促すかのようにしてテトちゃんと距離を置くように。警戒心の強い彼女が大切なわが子を室内に残して去っていく姿はまるでテトちゃんを託すかのようだったといいます。

そして、約2ヶ月後にテトちゃんを正式な家族として迎えると、シンバちゃんは姿を見せなくなったのだそう。

奇跡の再会と、そして……

別々の生活を送っていた2匹でしたが、飼い主さんが引っ越しする前の2021年1月、シンバちゃんが再来！

約10ヵ月ぶりの来訪に戸惑いつつも食事を与えるなか、テトちゃんはガラス越しにシンバちゃんへ熱い視線を送っていたとか。感染症予防のため直接対面させてあげられず、飼い主さんは歯がゆい思いをされたそう。

引っ越し前のタイミングで再来したシンバちゃんに、彼女を恋しがる反応を示したテトちゃん。飼い主さんはシンバちゃんの保護に踏み切りました。

そして2025年夏に6歳のお誕生日を迎えたテトちゃんは、母猫・シンバちゃんと共に、幸せな家猫生活を満喫しているそうです。

テトちゃんの6歳のお誕生日を記念して投稿された動画には、「テトちゃん6歳おめでとう。シンバママとテトちゃんの事は物語のような出来事で忘れてません」「テトちゃんもう6歳かぁ。早いですね。おめでとう。ママに会えた時の切ない鳴き声。やっと会えたね。シンバちゃんも引っ越し前に保護できて良かった!ありがとうございます。テトちゃん今はママも一緒で嬉しいね」等、かねてより母子を見守り続けてきたファンからの祝福が寄せられています。

2021年に茶白猫『茶々まる』くんを保護されたことで、飼い主さんご一家はますますにぎやかに。1亀4ニャンと暮らすなか、保護猫活動も行われています。ご一家の近況と活動の様子は、人気YouTubeチャンネル『あにまるほんぽ』にてご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「あにまるほんぽ」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。