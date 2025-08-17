おぎやはぎ『愛車遍歴』×30周年『頭文字D』コラボが実現 高騰する旧車市場をにぎわす“名車”の登場に興奮
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務める、BS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、23日に放送される。今回は、連載30周年を迎えた人気マンガ『頭文字D』とのコラボ企画が実現。「祝・連載開始30周年！頭文字Dとコラボしたよ！オーナーさん、いらっ車い!!」と題し、峠の走り屋をテーマにした世界的人気作品に魅せられたオーナーたちが、原作に登場するマシンを自分なりに再現した愛車とともに登場。アニメ化の際に監修も務めた“ドリフトキング”土屋圭市を解説に迎え、そのこだわりを深掘りする
【最新番組カット】『頭文字D』と言えばこの車…“完コピ”したトヨタ“名車”ほか、黄色の1台も
『頭文字D』は、1995年に週刊ヤングマガジンで連載をスタートした、しげの秀一氏原作のマンガ。今年で連載開始30周年の節目を迎え、9月13日、14日には静岡・富士スピードウェイで記念イベントの開催も決定。連載を終えた現在でも根強いファンが多い大人気作品。番組アシスタントの自動車ジャーナリスト・今井優杏も「バカなふりをして、とあるビッグコンテンツにコラボを打診してみました」と、ダメもとの企画のはずがまさかのOK。夢のコラボが実現した。
今回番組には、いずれも原作大好きオーナーたちが、思い思いのチューニングを施した、愛情にあふれる“作品”である4台のマシンを紹介。トヨタ、マツダ、日産と、現在高騰している旧車市場をにぎわす貴重な名車が続々登場し、おぎやはぎも土屋も興奮する。
『頭文字D』は、1995年に週刊ヤングマガジンで連載をスタートした、しげの秀一氏原作のマンガ。今年で連載開始30周年の節目を迎え、9月13日、14日には静岡・富士スピードウェイで記念イベントの開催も決定。連載を終えた現在でも根強いファンが多い大人気作品。番組アシスタントの自動車ジャーナリスト・今井優杏も「バカなふりをして、とあるビッグコンテンツにコラボを打診してみました」と、ダメもとの企画のはずがまさかのOK。夢のコラボが実現した。
今回番組には、いずれも原作大好きオーナーたちが、思い思いのチューニングを施した、愛情にあふれる“作品”である4台のマシンを紹介。トヨタ、マツダ、日産と、現在高騰している旧車市場をにぎわす貴重な名車が続々登場し、おぎやはぎも土屋も興奮する。