アメリカのトランプ大統領がヨーロッパの首脳らに対し、ウクライナが東部ドンバス地方を明け渡すことと引き換えに戦闘を終結させるロシアの提案を支持していると伝えたと報じられました。

ニューヨーク・タイムズなどによりますと、トランプ大統領はロシアとの首脳会談後、ウクライナのゼレンスキー大統領やヨーロッパの首脳らに対し、ウクライナが東部ドンバス地方を明け渡せば戦闘を停止するというプーチン大統領の停戦案を伝えました。

プーチン氏は、ウクライナがロシア側の停戦案を受け入れた場合、ウクライナや他のヨーロッパ各国を侵攻しないと約束する文書を作成することも提案しているとしています。

またトランプ氏は、アメリカがウクライナの安全の保障に関与する考えを伝えたということです。

ゼレンスキー氏は18日、アメリカを訪問してトランプ氏と会談する予定で、アメリカメディアは「トランプ氏の方針転換によりゼレンスキー氏への圧力が強まることになる」などと伝えています。

トランプ氏はSNSで、「戦闘を終わらせるには単なる停戦合意ではなく、和平合意に一気に進むのが最も有効な方法だ」と主張しました。さらにゼレンスキー氏の訪米にも言及し、「すべてが順調に進めば、その後、 プーチン大統領との会談を調整する予定だ」と述べています。