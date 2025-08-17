佐藤健率いる「TENBLANK」、バラエティー初登場 松村北斗が“キス魔”に
Netflixシリーズ『グラスハート』に登場する劇中バンド「TENBLANK（テンブランク）」を演じる佐藤健、宮崎優（※崎＝たつさき）、町田啓太、志尊淳が、きょう17日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）にゲスト出演。バラエティー初登場となり、SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾※高＝はしごだか、森本慎太郎、田中樹）と童心にかえって全力で楽しむ。
【番組カット】クルクル大回転！真横状態の京本大我
豪華すぎるゲストに、森本も思わず「今日は2時間SPですか？」と驚く中、最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐 チーム対抗戦SP」。身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのかを予想する新感覚の目利きゲームとなっている。今回は、健・宮崎チーム（佐藤、宮崎、京本、田中）、町田チーム（町田、ジェシー、高地）、志尊チーム（志尊、松村、森本）に分かれて予想対決を行う。
志尊は「僕らのチームが一番、品がありそう」と両隣の松村と森本に笑顔を向けるが、メンバー全員「それはない！」と総ツッコミ。さらに、松村の異変にみんなが気付き始める。進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も「こんな北斗くん見たことないよ！」と漏らす事態になる。問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得となる。1位になると、ご褒美の絶品ひつまぶしを食べられる。
1問目は「障子の1マスにバスケットボールは通る？通らない？」。サイズ感の参考に、スタジオに障子が登場するかと思いきや、用意されたのはバスケットゴールとボール。佐藤はうっかり「何の意味もない」と心の声を漏らしてしまう。シュート対決が始まると、志尊や町田がシュート。すると、宮崎が突如破天荒すぎる行動に出て、SixTONESも「え！？何やってんの!?」と驚く。正解VTRには、日本人初のNBAプレーヤー・田臥勇太が登場。田臥のシュートは障子のマスを通るのか。
さらに、「ギャル曽根の口にビリヤードの球は入る？入らない？」では、大食い女王・ギャル曽根が再登場。前回のドアノブに続き、ビリヤードの球も丸のみしてしまうのか。予想する森本も「これすっごいやりたかったの！」とギャル曽根に負けず劣らずの大きな口で挑戦する。一方、ようやく自分を取り戻した松村は“キス魔”に豹変。町田チームは全員で変顔に。最後はスタジオで「生サイズの晩餐」を行うことに。クルクル大回転する京本は「どうなってんの俺!?通ってるの!?」京本が絶体絶命の事態に陥る。
続いて、円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」に挑戦する。事前にTENBLANKで過去VTRを見て予習したという志尊は「みんな話にならなかった。健に関しては『全部だるまに見える』って」と暴露。意外にも動体視力に不安のある佐藤、果たして正解できるのか。
問題は全部で2問。全員そろって正解すればご褒美ラーメンをゲットできる。藤森のヒント「もらったらうれしい物」のひと言で、ゲームは予想外の大混乱に。松村は「うわぁぁぁ！」とスタジオを全力ダッシュ。町田は「あぁぁぁ！」と膝から崩れ落ちる。
豪華すぎるゲストに、森本も思わず「今日は2時間SPですか？」と驚く中、最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐 チーム対抗戦SP」。身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのかを予想する新感覚の目利きゲームとなっている。今回は、健・宮崎チーム（佐藤、宮崎、京本、田中）、町田チーム（町田、ジェシー、高地）、志尊チーム（志尊、松村、森本）に分かれて予想対決を行う。
志尊は「僕らのチームが一番、品がありそう」と両隣の松村と森本に笑顔を向けるが、メンバー全員「それはない！」と総ツッコミ。さらに、松村の異変にみんなが気付き始める。進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も「こんな北斗くん見たことないよ！」と漏らす事態になる。問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得となる。1位になると、ご褒美の絶品ひつまぶしを食べられる。
1問目は「障子の1マスにバスケットボールは通る？通らない？」。サイズ感の参考に、スタジオに障子が登場するかと思いきや、用意されたのはバスケットゴールとボール。佐藤はうっかり「何の意味もない」と心の声を漏らしてしまう。シュート対決が始まると、志尊や町田がシュート。すると、宮崎が突如破天荒すぎる行動に出て、SixTONESも「え！？何やってんの!?」と驚く。正解VTRには、日本人初のNBAプレーヤー・田臥勇太が登場。田臥のシュートは障子のマスを通るのか。
さらに、「ギャル曽根の口にビリヤードの球は入る？入らない？」では、大食い女王・ギャル曽根が再登場。前回のドアノブに続き、ビリヤードの球も丸のみしてしまうのか。予想する森本も「これすっごいやりたかったの！」とギャル曽根に負けず劣らずの大きな口で挑戦する。一方、ようやく自分を取り戻した松村は“キス魔”に豹変。町田チームは全員で変顔に。最後はスタジオで「生サイズの晩餐」を行うことに。クルクル大回転する京本は「どうなってんの俺!?通ってるの!?」京本が絶体絶命の事態に陥る。
続いて、円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」に挑戦する。事前にTENBLANKで過去VTRを見て予習したという志尊は「みんな話にならなかった。健に関しては『全部だるまに見える』って」と暴露。意外にも動体視力に不安のある佐藤、果たして正解できるのか。
問題は全部で2問。全員そろって正解すればご褒美ラーメンをゲットできる。藤森のヒント「もらったらうれしい物」のひと言で、ゲームは予想外の大混乱に。松村は「うわぁぁぁ！」とスタジオを全力ダッシュ。町田は「あぁぁぁ！」と膝から崩れ落ちる。