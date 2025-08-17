◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(16日、東京ドーム)

先発・村上頌樹投手の2安打完封で勝利を飾った阪神の藤川球児監督が試合後、選手をたたえました。

長嶋茂雄さんの追悼試合となったこの一戦。藤川監督は「長嶋さんは自分の父親も大好きで、自分にとっても野球界にとっても大切なゲームを一緒に、タイガースのしかも監督としてやらせていただいて本当に感謝したい一日になりました」と心境を語りました。

試合は初回から阪神打線が躍動し、森下翔太選手の2ランなどで勝利しました。「ゲームになったら表情一変して、みんながゲームに集中してくれて、タイガースらしいこれまで通りの攻撃ができたということに本当に満足しています」と打線を褒めたたえました。

また今季3度目の完封勝利を挙げた村上投手については「広島戦で登板予定でしたけど、そこは高橋遙人に任せて、こちらのカードに来てもらって本当に素晴らしいピッチングで、ローテーションを空けることもなく入っていたので、体力的にどうかなと思いましたが、今日は素晴らしいピッチングでしたね。ここにきて非常に心強い選手たち、村上に限らず佐藤（輝明）の球際の強さだったり選手たちのひとつひとつのプレーが勇気をくれる、いい選手たちだなと思っています」と絶賛しました。

翌日17日の先発はもう一人のエース・才木浩人投手。「昨日(15日)のゲームはジャイアンツさんは非常に意地があり、難しいゲームになりますから、今日も最後まで全く息を抜くことが出来なかったんですけど、どこから始まるかわからないですから、明日、才木に素晴らしいゲームを期待したいと思います」とカード勝ち越しに向け、意気込みを述べました。