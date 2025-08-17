笑福亭鶴瓶、GP帯2番組が1年以内に終了 不遇時代に出会った“恩人”大物芸能人との秘話
落語家の笑福亭鶴瓶が、17日放送のカンテレ・フジテレビ系『鶴瓶サンドウィッチマンの夏旅』（後4：05〜5：20）で若手時代の思い出を振り返る。
【番組カット】デビュー当時の貴重紙面に赤面する中条あやみ
笑福亭鶴瓶とサンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）による夏の恒例特番。第7弾となる今回は、鶴瓶とサンドウィッチマン、そして3年連続の出演となるスペシャルゲスト・中条あやみが、上京当時の思い出の地を巡る。
一行は、大阪から上京した鶴瓶のゆかりの地・半蔵門（千代田区）へ。上京当時住んでいた高級マンションに向け歩みを進めるが、予想外のハプニングが発生。一行は目的地を変え、鶴瓶夫妻がよく通っていた老舗の甘味処を訪れる。夏を感じるひんやりスイーツを堪能しながら、鶴瓶の若手時代を振り返る。
伝説のバラエティー番組『オレたちひょうきん族』（フジテレビ系）や『天才・たけしの元気が出るテレビ!!』（日本テレビ系）の裏で、2つのゴールデン番組のMCを務めた鶴瓶だが、両番組とも1年以内に終了。“人気者たけしを潰す男”という記事を書いた週刊誌からも、“東京進出失敗”と手のひらを返された。
そんな不遇の時代に『笑っていいとも！』（フジテレビ系）で出会った恩人・タモリとの秘話、そして、人気絶頂のビートたけしから送られた言葉を明かす。お笑い界の助け合う優しさに触れた中条は「女優界とは大違い…」と衝撃発言を放つ。
