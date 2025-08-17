「本当にひどい気分になる」ド軍ベッツが苦しむ打てぬ日々　死に物狂いでもがくスターの“本音”「打率.230を見るのは本当に辛い」

苦しい状況を打破すべく、ベッツが見出した「マインドセット」とは(C)Getty Images

MVPも手にした栄光のキャリアでも「最悪の1年」に目を背けず、真剣に向き合っている。ドジャースのMVPトリオの1人、ムーキー・ベッツだ。

春先から不振に悩まされてきた。

【動画】出た！ベッツに待望のホームラン！ 会心だったシャーザー打ちを見よ

インフルエンザ感染によって約11キロの減量に見舞われて始まった今季は、遊撃手に本格転向した影響もあってか、低調なパフォーマンスに終始。シーズン全体での打撃成績は打率.243、12本塁打、OPS.678と期待を裏切る結果となっている。

直近の7試合では打率.333、1本塁打、出塁率.364とようやく復調の兆しは見えつつある。それでも残り74試合で9ゲーム差もあったパドレスに追いつかれたドジャースの苦境にあっては、懸念材料の一つとなっている。

無論、当人は自身のスランプがチームに及ぼす影響を重く受け止めている。米版『Yahoo! Sports』のポッドキャスト番組「BAR B CAST」に出演したベッツは、「今年を振り返ってみて、自分が目標に向かう軌道に全く乗っていないんだ。こういう状況はとてもうんざりするよ」と告白。さらに率直な想いを口にしている。

「本当にひどい気分になる時もある。キャリア全体で見ても大きな目標に近づく段階だったから特にね。毎日、毎日、いろんな記者に自分の状態のことを訊かれるんだ。それは最悪な気持ちになる」