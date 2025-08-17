「やっぱり犬はいいですね」「たまらなく愛おしいですね」とコメントが寄せられているのは、ゴールデンレトリバーのイヴくんの日常が投稿されているInstagramアカウント『en』。家族と一緒にパパを駅まで迎えに行ったイヴくんの姿が感動を呼んでいます。たくさんの人が行き交う駅前で、パパが目の前を通り過ぎた瞬間のイヴくんの様子には79万再生の反応が寄せられることになりました。

【動画：駅前までパパを迎えに行った大型犬→気づかないかと思ったら、次の瞬間…泣きそうになるほど『健気な行動』】

パパを迎えに駅前にやってきたイヴくん

この日、ゴールデンレトリバーのイヴくんは、パパを迎えに家族と一緒に駅前までやってきたそう。イヴくんはこれからパパが帰ってくるのがわかっているのか、家族とアイコンタクトをとると、静かに道の端に座ったといいます。

しかし、この日はマスクをしている人や帽子をかぶっている人も多く、ぱっと見ただけでは、誰がパパなのかわかりません。はたして、イヴくんはこのたくさんの人の中からパパを見つけることができるのでしょうか？

パパが駅から出てきたものの…

パパを迎えに駅前にやってきたイヴくん。駅から出てくる人たちが目の前を通り過ぎるたびに、イヴくんは彼らの顔をじっと見つめてパパを探します。まるで「あの人も違う、この人もパパじゃない…」と探しているかのようなイヴくんの真剣な姿を見ていると、なんだか応援したくなってきてしまいます。

そして、何人もがイヴくんの前を通り過ぎていったある時、スーツケースを持った男の人が近づいてきました。その人こそ、イヴくんがずっと待ち焦がれていたパパでした。しかし、パパはマスクとサングラスをかけていて、姿を見ただけではパパだとは分かりません。はたして、イヴくんはパパに気づくことができるのでしょうか？

パパに気が付いたイヴくんは…

マスクとサングラスをかけてイヴくんのすぐ目の前を通ったパパ。しかし、イヴくんはパパの顔が見えなかったためか、そのまま見送ってしまったそう。

やはりたくさんの人の中からパパだけを見つけるのは難しいのか…と、思いきや。なんと、イヴくんは今目の前を通った人物がパパだと気がついたご様子。その瞬間、すぐにパパの方へと向かっていき、パパに飛びついたといいます。

そんな健気なイヴくんの姿に、パパはマスクの上からでも分かるほどの笑顔になったそう。そんなイヴくんと家族の絆に、つられて笑顔になってしまう人が続出しています。

この光景には、「すごい絆！」「わかるよね、最愛のパパさんだもの♪」「匂いでわかるのかな？可愛い」とたくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『en』では、そんなイヴくんと家族たちの愛情いっぱいな日々が綴られています。

イヴくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「en」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

