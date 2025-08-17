◇明治安田Ｊ１リーグ 第２６節 横浜ＦＭ３−１清水（１６日・ＩＡＩスタジアム日本平）

清水はホームで横浜ＦＭに１―３で敗れ、３試合ぶりの黒星を喫した。ＭＦ嶋本悠大（１８）ら前節（１０日）の広島戦で存在感を見せた選手を中心にスタメンが組まれたが、前半だけで２失点。後半から出場したＦＷ北川航也（２９）が後半４５分に１点返すのが精いっぱいだった。ホームでは今季４敗目（国立１試合含む）。１３位を維持したチームは次節、２３日にアウェーで福岡と対戦する。

２度目のミラクルは起きなかった。４月のアウェー戦は０―２からひっくり返した清水だが、チケットが完売した本拠では屈辱の３失点。降格圏に沈む相手に勝ち点差を詰められた秋葉忠宏監督（４９）は「守備の基本を怠ってはこうなる」と顔をしかめた。

前節の広島戦で無失点に抑えた３バックではなく４バックでスタート。だが序盤にあっさり主導権を渡した。前半１６分、右サイドからグラウンダーのクロスを通され先制点を献上。同２９分にも縦に早くつながれ、２点目を流し込まれた。指揮官は「守備は３枚、攻撃は４枚の方がうまくいく。悩ましい問題」と漏らした。

後半はＦＷ北川らが投入され攻勢を強めるも同３５分に痛恨の３失点目。同４５分に左クロスに合わせ、意地の今季９点目をねじ込んだエースは「内容の伴う試合をしたかった」と悔しさをあらわにした。残り１２試合で降格圏と勝ち点７差。焦る状況ではないが、安心できないことも確かだ。（武藤 瑞基）

清水ＦＷアルフレド・ステファンス（後半３１分から清水デビューし、シュート１本も不発）「早く慣れてポジティブな要素を加えられるようにしたい」