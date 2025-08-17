夏休みだからできる体験は子どもの成長を促す一方で、長期の休み期間は、自宅でも外出中でも“子どもだけになる時間”が増える傾向にある。

子どもの思いがけない事故や事件を防ぐために最も大切なことは、子ども自身の「とっさの判断力」――

こう話すのは、子ども向けに「自分の身を守る方法」を網羅的に紹介した児童書『いのちをまもる図鑑』（ダイヤモンド社）の著者・滝乃みわこ氏だ。

子どもの判断力を育てる過程に、大人の言動はどのように影響するのか。滝乃氏にインタビューを行った。聞き手は、『おうち性教育はじめます』シリーズの著者で、2025年3月にシリーズ三作目にして初めての児童書『おうちせいきょういくはじめます』（KADOKAWA）を刊行した、フクチマミ氏。

児童書の著者である2人の話から見えてきた、今の時代に必要な教育とは。（取材・文＝瀬戸珠恵）

「ダメな理由」を説明すると、子どもの記憶に残る

滝乃みわこ（以下、滝乃）：『いのちをまもる図鑑』は、うれしいことに多くの小学生に読んでもらえています。じつは、本書を執筆する際に、強く意識したことがあって。

フクチマミ（以下、フクチ）：なんですか？

滝乃：「ダメ」の理由を書くことです。本に「○○はダメ！」と書いてあっても、理由がわからなければ、子どもは真の意味では腑に落ちないと思うんです。

フクチ：たしかに！ 「知らない人に話しかけられたら、こうしましょう」ではなくて、「知らない人が話しかけてくるのは、実はこういうことだから、こうしましょう」と書いてある。

なるほど、『いのちをまもる図鑑』は、ひとつひとつに理由が書かれているから、なんかこう、心にストンと落ちてくるんですね！

大人が押しつける「正解」は子どもに響かない

滝乃：たとえば「不審者につけられたらどうする？」というクイズは「子どもを狙う不審者が一番怖がるのは他のまともな大人です。大人が怖いから、弱い子どもをいじめるのです。」だから「近くの大人に“助けて”と言う」が正解。「キャー！ と叫ぶ」は子どもがふざけていると勘違いされるから、ダメ。「相手の股間をける」も簡単につかまるから、ダメ。

自分が子どもだったときのことを思い返すと、子どもが一歩を踏み出すには、理由が必要。「そうか、だからダメなのか」と納得できれば、自然と行動できたりするから。

フクチ：大人は「こうしなさい」と思い通りに動かそうとするのではなく、まず理由を説明するといいんですね。仕事のプレゼンとかと同じように。

「地震が来たら机の下」は絶対ではない

滝乃：あの、フクチさんは「地震が来たら机の下、は絶対ではない」ってご存じでしたか？

机の下に隠れる、避難時に防災頭巾をかぶるという対策は、実はそれしか対策がなかった戦時中のものなのだそうです。災害の専門家の方にそう教わって、私、絶句してしまって。

フクチ：え、戦時中…（絶句）。

…それが令和になった今でも、防災訓練として受け継がれているということですか？

滝乃：専門家が実験した震度7の教室の映像を見せてもらったんですが、床に固定されていない机は、激しく動くというか宙に浮くレベルで、教室中を飛んでいってしまうんです。そんな机の下に入るほうが危ないと。それに、今の校舎はほぼ鉄筋コンクリートだから、避難時は防災頭巾よりもヘルメットが適しているそうです。言われてみたら、当たり前だ…と。私も小中学校時代、大真面目に避難訓練を受けてきたので、なんにも考えずに従っていた自分に対して、愕然としちゃって。すぐにヘルメットをかぶり、周囲に物がない場所に逃げたほうが良いこともあるのだそうです。

フクチ：もちろん机の下に隠れたほうが安全なケースもあるし、揺れていても廊下に避難したほうが安全なケースもある。

親子で知識をアップデートする

滝乃：そこなんです。“何のために・どう動くのか”という理由がわかっていないと、子どもはいざというときに、最善の策が取れない可能性が出てきちゃう。

フクチ：でも、理由を知っていれば、とっさの判断をしやすくなる。

滝乃：その判断こそが、子どもを守ると思うんです。『いのちをまもる図鑑』をきっかけに、親子で学んでいってもらえたらうれしいですね。

※本稿は、『いのちをまもる図鑑』（ダイヤモンド社）についての書き下ろし対談記事です。