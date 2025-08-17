シンプルで洗練されたクールなデザイン！【シチズン】の防水電波時計がAmazonにて好評販売中！
光で動くから定期的な電池交換不要！【シチズン】の防水電波時計がAmazonにて好評販売中！
シチズンの腕時計は、ケースとバンドに軽くて傷がつきにくいスーパーチタニウムを採用した、シンプルでベーシックな3針タイプのエコ・ドライブ電波時計だ。
キズに強く、軽く、サビにくいスーパーチタニウムを採用した光発電エコ・ドライブ電波時計。食堂や洗車などの水仕事やアウトドアにも耐えうる10気圧防水、時刻が読み取りやすいアナログの3針、シンプルなデザインなのでビジネスシーンにもぴったりだ。
シンプルでベーシック、日付表示付き、3針、10気圧防水の実用的なアナログ腕時計である。キズが付きにくいサファイアガラスを採用、光の反射率を低く抑える無反射コーティングを施している。2ステップで世界中の時刻を表示する『ダイレクトフライト』機能も搭載。
縦方向にパターンをあしらったシンプルで見やすい文字板。ビジネスシーンはもちろん、日常の幅広いシーンにフィットするデザインである。ベゼルとバンドにミラー面をプラスし、上質感を演出している。
ケースとバンドにスーパーチタニウムを採用した、ベーシックな3針タイプのエコ・ドライブ電波時計だ。チタニウム素材の外装は、見た目よりも軽く感じるため、身につけるアイテムとして嬉しいポイントだ（重さ：88グラム）。
チタニウムにデュラテクト（表面硬化技術）を施したシチズン独自の素材「スーパーチタニウム」によって、キズに強く、軽く、サビにくい特長を持っている。
定期的な電池交換不要のシチズン独自技術の光発電エコ・ドライブ搭載で手間いらず。どこにいても正確な時刻に同期するワールドタイム電波時計。シチズンが30年間挑戦をし続けた、電波時計の技術が詰まっている。
キズがつきにくく透明度が高いサファイヤガラスに、ガラス面での光の反射を防ぐ無反射コーティングを採用。水仕事にも安心な10気圧防水。10気圧防水は、水に触れる機会の多い水仕事（漁業、農業、洗車、食堂など）や素潜り・水上スポーツ（水泳、ヨット、つり等）でも使用できる。
