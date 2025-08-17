【速報】福岡・筑前町で震度3 震源は日向灘、広範囲で揺れ〈各地の主な震度〉
気象庁によると、17日午前6時13分ごろ、宮崎県で震度4の地震があった。震源地は日向灘で、震源の深さはごく浅い。地震の規模はマグニチュード（M）5・8と推定される。日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれないが、被害の心配はない。
各地の主な震度は次の通り。
【福岡県】
震度3＝筑前町
震度2＝大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、大刀洗町、大木町、水巻町、遠賀町、嘉麻市
震度1＝北九州市小倉南区、行橋市、中間市、みやこ町、飯塚市、福岡市中央区、宗像市、新宮町
【佐賀県】
震度3＝神埼市、白石町
震度2＝佐賀市、小城市、上峰町、みやき町
震度1＝鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、嬉野市、吉野ヶ里町、基山町、大町町、江北町、太良町
【長崎県】
震度2＝雲仙市、南島原市
震度1＝島原市、松浦市、東彼杵町
【熊本県】
震度3＝阿蘇市、産山村、高森町、熊本市南区、八代市、玉名市、宇土市、宇城市、美里町、長洲町、西原村、嘉島町、人吉市、多良木町、山江村、あさぎり町、芦北町
震度2＝南小国町、小国町、南阿蘇村、熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西区、熊本市北区、荒尾市、山鹿市、菊池市、合志市、玉東町、和水町、大津町、菊陽町、御船町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、錦町、湯前町、水上村、相良村、五木村、球磨村、水俣市、上天草市、天草市、津奈木町、苓北町
【大分県】
震度3＝臼杵市、津久見市、佐伯市、竹田市
震度2＝大分市、由布市、日出町、豊後大野市、姫島村
震度1＝別府市、杵築市、日田市、中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市
【宮崎県】
震度4＝美郷町、宮崎市、串間市、国富町
震度3＝椎葉村、高千穂町、日南市、綾町、延岡市、日向市、西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町、都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町
震度2＝諸塚村、日之影町、五ヶ瀬町
震度1＝西米良村
【鹿児島県】
震度3＝鹿児島市、霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町、鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町
震度2＝阿久根市、指宿市、薩摩川内市、日置市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、さつま町、長島町、南大隅町
震度1＝枕崎市、出水市、薩摩川内市甑島、三島村