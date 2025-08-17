お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介（45）が、10日に放送されたカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。ある芸人にクレームを付けた。

この日はお笑いコンビ「コットン」を特集。ツッコミの西村真二は在学中に「ミスター慶應」に選ばれるほどのルックスで、元アナウンサーの経歴も。また、ボケのきょんは、三谷幸喜も認める高い演技力で22年キングオブコントで準優勝するなど、力を付けてきたコンビだ。

スタジオには交流のある芸人が集まったが、そこで井上が「あいつら売れてから、全然俺の名前出さへんやん」とクレームを付けた。

井上はコットンが売れる前から西村を目に掛けてきたという。「（名前を）出すんですよ」という西村に対して、井上は「いやいや、出しません！」とキッパリ否定。「雑誌とか、取材とか見ても、世話になった先輩として大体答えているのが、オードリー若林くんとアインシュタインの（河井）ゆずるです」と指摘した。

これに西村は反論。「まじで言っているんですけど、井上さんの名前が雑誌に載らない…」と“真実”を語ると、井上は「なんちゅうこと言うてんねん！」と苦笑い。

MCの東野幸治に「井上さん、もう少し頑張ってください」と言われると、井上は恥ずかしそうに「結構、頑張ってますよ」と話していた。