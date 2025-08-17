ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ÎIMALU¤Ë²¼¥Í¥¿¥³¥ó¥È¸«¤é¤ì¡ÖÂ¾¿Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÆÍ¤Êü¤·Êý¡×¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µºÊ¤Î½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤ÈÄ¹½÷¤ÎIMALU¡Ê35¡Ë¤¬¸«¤ËÍè¤¿»þ¤Î»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Ï¡¢¿ÆÂ²¤Î´é¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤â¤ÎÀ¨¤¯¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤È¸À¤¤¡Ö°ìÅÙ¡¢²¼¥Í¥¿¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿IMALU¤ÈÂçÃÝ¤µ¤ó¤È¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡½Ð±éÁ°¤Ë¡Ö¸À¤ï¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Èº£Æü¤ÏÍè¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡É¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢²¼¥Í¥¿¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ÎÈà½÷¤Î¤³¤È¤âÏÃ¤¹¥³¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤ä¤é¤Ê¡¢¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¼ºÎé¤ä¤í¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÂçÃÝ¤Ï·ÝÇ½³¦¤âÄ¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö»äÃ£¤¤¤Æ¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖIMALU¤Ï¤É¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÀ¨¤¤¤Í¤¢¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡£Â¾¿Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÆÍ¤Êü¤·Êý¡£Ì¼¤ÎÁ°¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò±Û¤¨¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µ¢¤ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÀ¨¤¤¤Í¤Ã¤Æ¡£°ì°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÈÂçÃÝ¤Ï1988Ç¯¤Ë·ëº§¡¢89Ç¯¤ËIMALU¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬92Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£