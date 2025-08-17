第２子妊娠を発表した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（５２）の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ、３３）が１７日までに自身のＳＮＳを更新。我慢していることを明かした。

インスタグラムで「は〜ビール飲みたい！気持ちを抑えてノンアルビールで」とグラスを手に持つ姿を披露した。 ミディアムヘアで白のトップスを身にまとっており「レイヤーカット入れてもらってから毛先ワンカールでセット完了！暑いからコテ巻いてられないよね なにより自分の時間をいかに短縮するかだからどんどんメイク道具も少なくなっていってる」と近況をつづった。

最後には「いつかは思い切ってショートカットにしたいな。たまにはピンショットも撮ってもらったよ いぇい」と願望も明かした。

この投稿には「またビール解禁動画待ってます」「可愛ずぎる妊婦さん 暑いからお身体お大事にしてください」「いつもめっちゃ素敵な笑顔」などの声が届いている。

蜂谷と井戸田は２０２２年９月に結婚。出会いは１３年１２月の知人の食事会で、翌年９月に本格交際に発展したという。２４年７月に第１子男児を出産。結婚発表の際は１９歳という年の差も話題になった。