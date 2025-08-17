昭和初期まではノーパン！ 生理を語る上で外せない下着の歴史／私も知らないオツキサマの話
多くの女性にとって、悩みの種である「月経（生理）」。生理痛の度合いや、むくみ、眠気、便秘、気分の落ち込みなど、付随する症状はまさに人それぞれ、十人十色です。
【漫画】『私も知らないオツキサマの話』を第1回から読む
本書の著者は、婦人科系器官に異常はないにもかかわらず、10代の頃から月経が激重で月の3分の1を苦しんできたという。30代で、月経に対して痛みや不調を感じすぎてしまう「人体のバグ」だということが判明し、ピルの服薬治療を開始したところ、症状が改善した。
それをきっかけに「生理」について興味がわき、いろいろと調べてみることに。知れば知るほどおもしろい生理の話。知識を身につけることは、自分の悩みを理解し、向き合うための第一歩となるでしょう。
※本記事は『私も知らないオツキサマの話』（安堂友子/ぶんか社）より一部抜粋・編集しました。
