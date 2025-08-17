

（写真左から）青柳佑芽さん、鍛治島彩さん、鈴木志乃さんが経験談を語ってくれた（撮影／梅谷秀司）

【撮り下ろし写真】リスク対策講座の様子や、盗撮まがいの被害経験を語るアップアップガールズグループのメンバーたち

著名人が自らアカウントを持ち、SNSで発信するようになって久しい。自由に投稿できる場が増えたことで、時にはその発言が炎上したり、居場所の特定や殺害予告など、自身の身に危険が及ぶようなことも起きている。芸能人だけでなく、一般人も含め、ひと昔前までは経験したことがなかった大きなリスクにさらされていると言える。

この状況を鑑み、辻希美やでか美ちゃん、アップアップガールズ（仮）などが所属する芸能事務所YU-Mエンターテインメント株式会社と、タレントのキャリア支援を行っている株式会社ツギステは、「アイドルリスク対策講座」を共同で開催。2025年7月に行われた本講座には、アップアップガールズグループのメンバーほか、スタッフやマネージャーも参加した。

今回はそのなかから、日常に潜むトラブルを回避し、心身ともに安心して活動ができることを目的とした『メンタル・トラブル防止研修』の模様と、実際に“危機”に遭遇したことのある参加タレントの赤裸々な経験談、および主催者インタビューの様子をお届けする。



講義後のインタビューに応じてくれた青柳佑芽さん、鍛治島彩さん、鈴木志乃さん（撮影／梅谷秀司）

誤爆に居場所特定、デマ拡散…SNSに潜む恐怖

「アイドルリスク対策講座」は2日間にわたって行われた。2日目の第1部『失敗あるある&リスク対策講座』では、ツギステ代表取締役社長で渋谷区議会議員の橋本ゆきさんが登壇。元「仮面女子」のメンバーとしても活躍していた橋本社長は、自身のアイドル時代の経験談なども交え、SNSのリスク管理やカード払いなどのマネーリテラシーについても講義を行った。

「人間なので、気をつけていてもミスをしないとは限らない」という橋本社長。「裏アカで投稿したつもりが表アカで誤発信」「SNSの“映え”投稿から場所や時間などが特定される」「デマを拡散してしまう」など、実際のトラブル事例を挙げながら、タレントとして影響力を持つことを忘れず、SNSでは投稿前に十分すぎるほど内容を確認することの重要性を伝えた。

どれも芸能活動に限らず、社会生活を送るうえでも必要なリテラシーであり、参加者はみな真剣な面持ちで聞き入っていた。



講義の様子。参加タレントらはみな顔を上げ、熱心に受講していた（撮影／梅谷秀司）

第2部では『ドクターによるメンタル講座』と題して、精神科医の紫藤佑介先生が登壇。タレントは表舞台に立つ職業ゆえに、SNSでの誹謗中傷などを受けやすく、時には精神のバランスを崩し、最悪の場合、自ら命を絶つ選択をしてしまう人もいる。

講義では、そのような負の連鎖に陥らないための予防策を中心に語られ、ネガティブな感情や思考を客観的に分析することでメンタルの安定を図る『5コラム法』など、実践的なアプローチも伝えられた。講義の最後には全員が目を閉じ、マインドフルネス瞑想を行った。



第2部では、過去の出来事を紙に書き出して思考を整理する時間も設けられた（撮影／梅谷秀司）

講義後には、受講したメンバー3人、アップアップガールズ（仮）の青柳佑芽さん・アップアップガールズ（2）の鍛治島彩さん・アップアップガールズ（プロレス）の鈴木志乃さんにインタビューを敢行。3人とも、「他人事ではないSNSトラブルやメンタルヘルスについて、改めて考える有意義な時間になった」と声を揃え、これまでにつらい思いをしたり、ヒヤッとしたりした経験を明かしてくれた。

黒色のリコーダーに室内が写り込んでしまい…

SNSではフォロワー数やいいね！数などが一目でわかるため、これまでになかった悩みも生じてしまう。青柳さんがアイドルになってからまず実感したのは、自分の投稿に大勢の目が向けられるようなったことだという。

「SNSにつぶやきや写真を投稿すると、何百件、多いときには何千件もの“いいね！”をいただけるようになりました。芸能活動を始める前とは桁違いで、“こんなにも見られるということは、常に危険がつきまとってもおかしくないな”と。初期の頃には、他のメンバーのフォロワー数が気になって競争心が煽られたり、いいね数が少ないといちいち気にしてしまったりして、今思うと健全な精神状態ではなかったかもしれません」

また近年は、投稿した写真のサングラスや瞳、食器などに道路標識や人物が写り込むことで、居場所の特定、異性関係での炎上などにつながる事案も増えている。鍛治島さんも、SNSへの投稿から思わぬ出来事に発展した経験があるそう。

「私はリコーダーを鼻で吹くという特技があります。自宅で黒いリコーダーを吹いている写真をアップしたときに、自分の部屋が反射して写ってしまっていることに後から気づきました。片づいていなかったので恥ずかしかったですが、それだけで済んでよかったと思うべきですよね。もし自宅がわかる情報が写り込んでいたらと思うと、ゾッとします。

それからは、うどんを食べる際のお椀など、黒いものが写る場合には気をつけるようになりました。あとは、情報番組に出演して“鼻リコーダー”を披露した際に、SNSで“朝から不快”とか“子どもが真似するのでやめて”といった反応があって。私自身は叩かれてもあまり気にしないほうなんですが、人によっては、思いがけず発信した内容がバッシングを受け、傷つくこともあると思うと、気が抜けないなって」



鍛治島さんは明るく話してくれたが、常に危険と隣り合わせの状況に心が休まらないときもあるだろう（撮影／梅谷秀司）

鈴木さんは、地元である静岡でプロレスの凱旋大会に出場した際、思わぬトラブルに巻き込まれた。

「せっかく故郷に来たからと、Xで静岡のおすすめスポットなどを投稿していたら、中学時代にお世話になった先生がコメントをくださったんです。コメントには悪気なく、私が通っていた学校名も書かれてしまっていて……。その投稿にはすでにたくさんの“いいね！ ”がついていたし、先生が書き込んでくださったことも嬉しかったのですが、“身バレ”を危惧して泣く泣く削除しました」

このように、自分自身が気をつけていても、周りが個人情報や明かすべきでない内容を発信してしまう場合もある。

鍛治島さんは、「成人式で地元に戻ったとき、いろんな子から“一緒に撮りたい”と言ってもらって。でも、もし誰かのプロフィールに出身校などが書いてあったら、アップされた際に個人情報がバレてしまうし、それによって彼女たちにも迷惑をかけてしまうかもしれない。そういう危機管理が日頃から大事なんだと実感しました」と語る。たとえ一般人でも、画像をアップする際には、そのようなリスクを加味したほうがいいかもしれない。

親心だったとしても…胸をえぐる心無い言葉の数々

さらに、大きく傷つくことになるのが、誹謗中傷の対象になってしまった場合だ。アイドルとプロレスの二刀流で活動している鈴木さんは、プロレス会場に現れる通称“アドバイスおじさん”から心無い言葉を投げかけられ、くじけそうになったという。

「例えば負けた試合の後、どんなに悔しくて泣きたくても、サイン会や撮影会があればすぐに出なければいけません。その場で追い討ちをかけるように、“あんなふうに負けるなんて”、“本当に練習やってるの？”と否定的な言葉だけを放たれると、たとえ相手に親心があったとしても、やっぱり心に突き刺さります。

アイドルのイベントで“なんでプロレス勝てないんだろうね”などと言われることもあり、試合に勝たなければ、アイドル活動も、試合で一生懸命に頑張ったことすらも否定されてしまうのは堪えますね。SNS上で悪く言われるのももちろん堪えますが、対面だとその場を笑顔でやり過ごさないといけないので、それも大変かもしれません」



「話したら心が軽くなったかも」と鈴木さん。“言葉の暴力”がなくなるよう祈りたい（撮影／梅谷秀司）

最近では、性的な意図があると思われる撮影画像をアップするファンに対し、女子プロレス団体が注意喚起を行った。東京女子プロレスという団体に所属している鈴木さんも、例外ではない。

「今では私も他のメンバーも、コスチュームを着た際の露出度にかなり気を遣っています。試合中の画像は、際どい体勢になっているものを含め、こちらが確認できないままアップされてしまいますから、防ぎようがない。選手側が気をつけないといけないことが多いです。

それでも、完全に肌を出さない衣装にするわけにもいかないので、“へそ出しいいね”とか、“そういうお店みたいだね”というコメントを受けるとこは度々あります。本人には悪気がないかもしれず、注意しづらい風潮があるのですが、ファンの方も一旦、“そういう発言をしたら相手がどう思うだろうか”と立ち止まってほしい気持ちがありますね」

ファンではない人からの盗撮!?鳴り響いたシャッター音

アイドルのライブ会場で撮影が可能な場合は、ステージ最前列にカメラを抱えた男性たちが陣取ることがあるという。「足を上げる振り付けの瞬間だけ、やたらとシャッター音が鳴り響いた」と、青柳さんはそのときのエピソードを語る。

「普段のイベントでは見かけない顔の方々が、すごい大きな機材を持って最前列にいらしたんですが、“いや、その角度からは顔が撮れないでしょ……”みたいな位置でカメラを構えていて。明らかにライブ目的ではない気がしました。でも、ステージの上から“やめてください“とは言えないし、純粋に楽しみにきてくださっているファンの方々の期待に応えたいので、なるべく気にせずにライブを続けるほかありませんでした。

その後、“危ない写真”をアップされるのはもちろんつらいのですが、そのときは、明らかにいっぱい撮影されていたのに、撮られたと思われる写真が1枚もSNS上で見つからなかったんですよ。それはそれで、“どこで誰とどう共有されているんだろう……”って、怖くなっちゃいました」



青柳さんは、「応援してくれる方々も多いなか、一部の心無い方の行為に悩まされるのが残念です」と語ります（撮影／梅谷秀司）

このようにさまざまなリスク、ストレスにさらされるなかで、タレントたちはどのように対処しているのだろうか。青柳さんが笑顔を見せ、こう続ける。

「いろいろ困ったエピソードをお話ししましたが、その一方で、悩んでも悩んでもどうにもならないというか、アイドルは“見られる”仕事である以上、どうしても受け入れざるをえない部分もあります。だから楽観的になるのが一番の対処法かなって考えています。

以前はギリギリまで一人で溜め込みすぎて爆発し、事務所の方にも迷惑をかけてしまいました。そうしたら、“抱え込む前に周りに相談しなさい。私たちが守るから”って言われて、いい事務所に入れていただけたなと思いました」

鍛治島さんもアイドルになったばかりの頃は、「例えば衣装や演出面などで嫌なことがあっても、ノーと言いづらかった」と振り返る。「でも、心身ともに元気に長く働くためにも、本当にしんどいときや違和感を抱いたときは、早めにSOSを出すことが大事なんだなと、今は思えています」

リテラシーを高めることで芸能界での寿命が延びる

今回の講義はYU-Mエンターテインメントとツギステの共同開催となった。どのような経緯で講義を行うことになったのか、山田昌治社長と橋本ゆき社長に話を伺った。

「ツギステにキャリア相談にいらっしゃる元アイドルの方も、心身のトラブルを抱えている方が多いんです。そこで、自分のアイドル時代の経験も活かしながら、タレントをリスクから守ることができないかと考えていました。そして事務所側も、タレントを商品や消耗品として扱うのではなく、大切な人材として育ててほしい。そのような思いに共感してくださった山田さんと、タレント向けの講習を開催することになりました」（橋本社長）

数多くの女性タレントを抱えているYU-Mエンターテインメント。山田さんいわく、所属タレントのリテラシーが高ければ高いほど、健康な状態で長く活動できる傾向にあるという。

「リテラシーが高いと、わかりやすい例で言えば、SNSで誤爆しなかったり、付き合うべき人を見極めたりすることができます。社会常識や自分に起こりうるリスクをきちんと学んでいると、一人であれこれ悩んでストレスを抱える前に、さまざまな選択肢が見えてくるんです。そうして心身が悲鳴を上げることを防げれば、タレントとしての寿命を延ばせますし、プロダクションにとっても利益になる。だからこそ、正しい教育が必要なのです」



山田社長は日頃から所属タレントとの会話の場を増やし、体調を気にかけているそう（撮影／梅谷秀司）

昨今では、地下系アイドル含むグループの多発などにより、業界全体の治安が悪化しているそうだ。橋本社長は「（体制の整っていない）小さな事務所が増えすぎている」と語る。

「なかにはマネジメントが機能しておらず、教育がなされないどころか、人権も守られていないようなグループがたくさん存在しているんです。ツギステにいらっしゃるタレントさんの中には、びっくりするようなリテラシーの低さ、モラルのなさの方も正直、いらっしゃいます。

でも、それはその人だけが悪いのではなく、事務所が増えすぎた結果、人を育てられなくなっている点も原因のひとつです。だからこそ、きちんとした指標が出てくれば、業界自体にも自浄作用みたいなものが生まれるのかなとは思います」



「自分も苦しんだ経験があるからこそ、次世代を守っていきたい」と橋本社長は語気を強める（撮影／梅谷秀司）

無菌室に閉じ込めるのではなく、生き抜く力を与えたい

山田社長はリスクマネジメントについて、「本当の意味で、所属タレントのSNSをすべて監視するのは無理」と認識している。また、事務所はタレントを全力で守るべきだという前提に立ちつつも、「“無菌室”の中に閉じ込めて弱くなってしまうのは避けなければならない」ともいう。

「事務所としては悩みがあればじっくり話を聞くし、こちらから先手を打って、トラブルを防ぐ対応もする。そのなかで彼女たちの不安や心配をできる限り取り除いてあげたいと思っています。でも、社会生活を営んでいる以上、芸能活動をしていなくとも、つらくて大変なことは必ずあります。だから守ることで彼女たちが弱くなったり、考える力を失ったりしてしまうのは違うはず。

彼女たちの“つらさ”が、次のステップ進むために必要で、ある程度は経験してもらうべきものなのか、今すぐ救うべきものなのか。そこは見極めて動くよう心がけていますね。ただ、先ほども言いましたが、リテラシーが足りないために行き詰まったり、判断を誤ったりしてほしくない。だからこそ、今回のような機会を設けることで、追い詰められたときにも現状と向き合い、自分で正しい一歩を踏み出せるようになると信じています」

今回は芸能界における事例を扱ったが、タレントに限らず、現代を生きる私たちにとって、SNSやメンタルヘルスにまつわる悩みごとは避けられない。タレントや社長らのインタビューからもわかるように、常識をアップデートし続け、自衛の感覚を磨いていくことこそが、リスクを回避するために必要な一手だと言えるだろう。



彼女たちがストレスに負けず、長年にわたり活躍できる未来を願いたい（撮影／梅谷秀司）

（池守 りぜね ： ライター・編集者）