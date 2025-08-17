お笑いタレントの明石家さんま（70）が16日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。「あっ綺麗な子や」と思った女優を明かした。

リスナーから、10日に「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と電撃結婚発表した女優・二階堂ふみ（30）ついてのメールが寄せられたもの。4年前二階堂に会った時にさんまが「めちゃくちゃかわいい子がいるなと思ったら、あいさつしてくれて二階堂ふみちゃんだった。やっぱり女優さんの可愛さはケタが違うよな」と語っていたことについて、「その時に食事に誘っていたら、もしかしたら二階堂さんの結婚相手はカズさんじゃなく、さんまさんだったかも」という声が。

さんまは「エレベーターがバンと開いて、“あっ綺麗な子や”って本当に思って、それは一般の人もいてんで。俺はちょっとマスクして、帽子被ってて。“おはようございます”って言われて“え？”と思ったら“二階堂です”って」と当時のやり取りを振り返った。

「誘っていれば…」とは言いながらも「カズレーザーとタイプが違うから…」と言い、「10年前は赤いちゃんちゃんこもろうたけど」と還暦の赤いちゃんちゃんこの話をし「今は紫やねん」と笑い「これはほんまに二階堂さんおめでとうございます。カズレーザーもね」と祝福していた。