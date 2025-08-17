お笑いタレントの明石家さんま（70）が16日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。9月7日にEXPOアリーナ「Matsuri」開催される「さんまPEACEFUL PARK 2025＠大阪・関西万博」に「大騒動になった」と語った。

さんまは「何年か前に大阪万博で『さんまフェス』をしたいとMISIAの事務所の社長に言われて進んでいた」と明かし、その場に女優の浅田美代子、お笑いコンビEXIT、「GRe4N BOYZ」のHIDEらがいて「このメンバーでやろうよ！っていうことになったんですよ」と語った。

「MISIAと俺だけはわかっていたんです」という状態で、ひと月ほど前に浅田から「私どうなってるの？」と連絡が。EXITも何も聞いていない。また、HIDEも何も聞いていなかったため、当日はコンサートが入っているという事態が発覚。

さんまは「誰もやってなかったの。急遽、夜中まで打ち合わせ始まって、そこから電話」と、出演者の交渉を始めたという。「EXITも急遽時間割いてOKしてくれて」ほかにも海原やすよ ともこ、海原ともこの夫で元男闘呼組の前田耕陽が所属しているロックバンド「Rockon Social Club」らの出演も決定。和田アキ子の出演も決まった。

さんまは「アッコさんもさんまのためなら行くわって。俺、きのう電話でお礼言えたんです」と言うが、和田も当日は生放送が東京であって、そこから移動するという。

「大騒動になったという。ラジオでぼやいている場合じゃないんですけど。大変なの。リハーサルも全員揃わない。まあMISIAとアッコさんがいてくれればええねんけど…俺と浅田美代子さん、カラオケで練習しに行くんです。なんとかせな。無茶苦茶やねん。ほんまに今回はちょっと慌てました」とバタバタな状況だと明かしていた。