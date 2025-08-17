◇プロ野球セ・リーグ 阪神3-0巨人(16日、東京ドーム)

先発し3回3失点で負け投手となった巨人・井上温大投手が反省の弁を口にしました。

長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合として行われたこの日、大事な先発マウンドを託された井上投手。しかし立ち上がりの初回、先頭の近本光司選手に四球を与えると、森下翔太選手にレフトスタンド上段へ特大の先制2ランホームランを被弾しました。さらに3回にも大山悠輔選手にタイムリー2ベースを許し3点目を失うと、その裏の攻撃で代打を送られて交代しました。

試合後、「大事な試合でホームランを打たれてしまって、試合を壊してしまった」と下を向いた井上投手。

この日は阿部慎之助監督をはじめ、1軍から3軍の首脳陣、選手全員が背番号「3」を背負って試合に臨みました。その重圧について聞かれた井上投手は「そういうのは全くなく、自分自身の技術とメンタルのレベルが低いと思います」と否定し猛省。

最後にこの経験を今後どう生かしたいか問われると井上投手は数秒考えた後、「こういう誰しもが投げられない試合を投げさせてもらったので、これからの成長に絶対につなげていきたい」と決意を示しました。