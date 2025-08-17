「広島５−３ヤクルト」（１６日、マツダスタジアム）

広島が快勝し、４位に再浮上した。先発・森下は６回２失点で９登板ぶりの白星となる６勝目。新井貴浩監督は右腕について「よく粘ってゲームをつくった」と称賛していた。以下、新井監督の主な一問一答。

◇ ◇

−森下は立ち上がりは苦しんでいたが、２失点で踏ん張った。

「粘りながら投げたと思います。あまり調子は良くなかったと思うけど、よく粘ってゲームをつくったと思います。だから味方の得点につながったのかなと。彼が粘り強く投げていたんで、それが引き寄せたのかなと」

−六回はモンテロの本塁打の後、ベンチスタートのファビアンが代打で２ランを打った。

「（ファビアンは）休養を兼ねてというか。あとは森下が投げるということもあって、守備から入りたいというのもあった。で、キク（菊池）とアキ（秋山）のベテランの力を借りました」

−リリーフ陣も粘った。

「栗林がよく止めたと思います。今までランナーを背負った場面でいくというのは、あまりなかったと思うけど、栗林がよく止めてくれたと思います」