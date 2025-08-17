

お台場と豊洲の間、有明にできた「有明ガーデン」（筆者撮影）

【写真アリ】若い家族がどんどん移住する街・有明。かつては地味な街だったが、現在はどんどん洗練されている

お台場と豊洲の間で影を潜めていた有明。今では、住む人も訪れる人も増加したーー。

さまざまな街にある商業施設を、「どのようにして街を変えたか」という観点からレポートする本連載。今回は「有明」周辺を歩く。

新橋駅からゆりかもめで30分弱。有明は、お台場と豊洲の間にある。

平日のお昼頃、ゆりかもめに乗ると、大きなバックパックを抱えた外国人観光客に囲まれた。日本人の若者も多い。外国人観光客たちや若者は、こぞって台場駅で降りていった。

普段、なかなか乗ることはないが、ゆりかもめは楽しい。特に快晴の日は、青い空にレインボーブリッジやタワマンが映える。自分が東京にいることを実感させられる。



東京湾を囲むように建つタワマン群（筆者撮影）

そんな気分に浸っていると、今回の舞台である街・有明に到着した。

東京湾岸、有明につくられた複合施設

有明は、1930年から埋め立てが始まって生まれた街だ。1995年に東京臨海新交通臨海線、通称ゆりかもめが開通したが、2009年に入るまで人口は1000人に満たなかった。

フジテレビ本社や数々の商業施設が集積するお台場や、豊洲市場で話題になった豊洲を知っていても、「有明は知らない」「有明には行かない」という人も多かったと思う。言ってしまえば、お台場や豊洲などの存在に埋もれていた、“地味”な街だったのだ。

しかし有明は近年人口が急増し、来訪者も増えている。その背景にあるのが、2020年にオープンした「有明ガーデン」だ。

有明ガーデンはこんなところ



「有明ガーデン」の特徴的な外観（筆者撮影）

有明の街を変えた「有明ガーデン」は、どのように利用されているのだろうか。

有明駅の改札を出ると、タワーマンションに挟まれる「有明ガーデン」が見える。このタワマンは住友不動産が開発した「シティタワーズ 東京ベイ」。「有明ガーデン」は、住友不動産が開発した複合施設だ。



有明駅から望む「シティタワーズ 東京ベイ」と「有明ガーデン」（筆者撮影）

約200店舗の商業施設のほかに、最大8000人収容の「東京ガーデンシアター」、「有明四季劇場」、「泉天空の湯」、749室のホテル「ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明」、「有明ガーデンパーク」などが存在する。



「有明ガーデン」のマップ（出典：住友不動産商業マネジメントニュースリリース）



「有明四季劇場」では『ライオンキング』をロングラン上演している（筆者撮影）

メインターゲットは日常利用の子連れファミリー

夏休み中とあって、小学生くらいの親子連れが「有明ガーデン」へ吸い込まれていく。

どうやら恐竜をテーマにした企画が実施されているらしい。VPと呼ばれる館内展示には恐竜グッズが並べられ、床面にはティラノサウルスやトリケラトプスの大きな足跡ステッカーが貼られている。



「ありあけ恐竜ガーデンSUMMER」が開催中。館内は恐竜だらけ（筆者撮影）

中央のイベントスペースでは、「こども縁日」のイベントが催されており、子どもたちが射的を楽しんでいた。

通路が広々としており、ベビーカーを押して歩く人がたくさんいる。いたるところにベビーカー置き場があり、シェアリングサービス（貸し出し）用のベビーカーも用意されていた。

そう、「有明ガーデン」は子連れファミリー向けの施設である。

特に4階は、習い事の店舗や一時預かり専門託児所など、子ども向けのテナントが集積している。書店の店頭にも、自由研究コーナーや、恐竜の絵本、図鑑が並ぶ。一人で歩いていると、ちょっと肩身が狭い。

女子トイレ、男子トイレと並んで、キッズトイレと赤ちゃん休憩室も完備されている。5階のフードコートには、キッズチェアが豊富に準備され、お子さま優先エリアやベビーカー置き場もつくられている。

さらに、子連れファミリーから好評なのが、外の広場だ。3階、4階、5階にそれぞれテラスが設けられており、5階にある「水のテラス」には、広々とした緑と水がある。



5階「水のテラス」この日は酷暑のため子どもたちも少なかったが……（筆者撮影）



以前、訪れたときには、子どもたちが緑の上で遊んでいた（筆者撮影）

ライブ客を引き寄せているのにファミリー向けは矛盾？

「有明ガーデン」を歩いていると、ゆりかもめに乗っていた外国人観光客たちはどこに消えたのかと思うほど、外国人観光客を見かけない。

1階には、羽田空港とつながるバスターミナルがあるが、観光客が訪れるというより、近隣住民の空港への足として使われているように見えた（この日は平日ということもあるだろう）。



羽田空港へのバスが発着するバスターミナル（筆者撮影）

それもそのはず。関東最大の面積を誇る「無印良品」は目玉となっているが、遠方から人を惹きつけるようなグレード感のあるテナントは、「有明ガーデン」には少ない。



関東最大の「無印良品」。商業施設本館からは、動線がわかりにくいという課題も（筆者撮影）

主なテナントは、「イオンスタイル」「トモズ」「ダイソー」「西松屋」「ボーネルンド」「コジマ×ビックカメラ」「ロフト」など。「有明ガーデン」は、子連れファミリーに喜ばれるテナントが中心だ。

一方、「東京ガーデンシアター」ではさまざまなアーティストのライブが開催されており、ライブのある日は遠方からビジターが訪れる。その多くは、友人同士やおひとり様。ファミリーはあまり見かけない。「東京ガーデンシアター」によって遠方から人を引き寄せていながら、商業施設は子連れファミリーの日常利用向けなのだ。

一見、ミスマッチが生じているように思える。しかし、ライブ目的で訪れて、ライブ前にゆっくりショッピングしようとは思わない。荷物を増やせないし、第一推しの対面に心を躍らせていてショッピングどころではない。

友人と待ち合わせして時間を潰したり、お腹を満たしたり。ライブ客のニーズはそこにある。

「有明ガーデン」はニーズに合わせて変化している

「東京ガーデンシアター」と「有明ガーデン」は向かい合っている。ライブ開催時、付近のスペースは、開演を今か今かと待つライブ客で埋め尽くされる。



ライブ開催時は、ここでライブ客が休んだり写真を撮ったりしている（筆者撮影）

ふと、このスペースの前にある店舗に目を向けると、以前あった化粧品店舗がなくなり、プリクラコーナーに変わっていた。ライブがあるときは、きっと若者たちで賑わうはずだ。



ライブ客の目に留まる区画が、プリクラコーナーに変わっていた（筆者撮影）

実は筆者も、「東京ガーデンシアター」には何度もライブでお世話になっているのだが、敷地内のサイネージにアーティストの画像が映されるのもうれしい。



推しが映ったサイネージの列を撮影。残念ながらぼやけている…（筆者撮影）

館内BGMでもアーティストの楽曲が流れ、ライブ客の気分を高揚させる。

さらに2025年1月には、「ARIAKE FOOD STAGE」と名付けられたフードコートが新しくオープンした。「東京ガーデンシアター」目の前の出入り口から、「有明ガーデン」へ入ると、「ARIAKE FOOD STAGE」が広がっている。



「東京ガーデンシアター」すぐそばにある「ARIAKE FOOD STAGE」の入り口（筆者撮影）

このフードコートは、さくっとワンハンドで食べられる軽食がそろっている。コラボメニューの提供やノベルティプレゼントも行われているそうだ。

椅子は細身で高く、背もたれがない。5階のフードコートと違って、こちらは明らかにライブ客向けだ。屋外にも、ベンチとテーブルが用意されている。



屋外のベンチとテーブルでも飲食できる（筆者撮影）



「有明ガーデン」オープン当初は、ベンチはあるもののテーブルはなかった（筆者撮影）

施設内でしきりに、「レストラン・フードコート夜11時まで営業中」「チケットを見せるだけでお得！」とアピールされていることからも、ライブ客の来店を促す意図を感じる。



「東京ガーデンシアターの公演前・後は有明ガーデンでチケットを見せるだけでお得！」と明確にアピール（筆者撮影）



劇団四季劇場の出入り口前にも、「23時まで営業」と大きく書かれている（筆者撮影）

オープンから5年が経過し、来館者のニーズに合わせて「有明ガーデン」は変化しているのだ。

近隣ファミリーとライブ客に価値を提供

「有明ガーデン」は、有明に住むファミリーが日常的に利用すると同時に、ライブ客が食や滞在、推し活を楽しむ場になっている。

もし、ライブ客をはじめとしたビジター向けの商業施設になっていたら、付近に住む人の生活は不便なままであっただろう。

子連れファミリーの日常利用を前提としつつ、ライブ客のニーズにもポイントを絞って応えることで、ビジターと近隣住民の両方に価値を提供する商業施設となっている。

しかし、オープン当初から歯車がかみ合っていたわけではない。【後編】湾岸でも"地味な街"だった｢有明｣洗練の歴史 では、「有明ガーデン」がいかにして今の姿になったのか、街の歴史とともに振り返っていく。

（坪川 うた ： ライター・ショッピングセンター偏愛家）