『放送局占拠』“大和”菊池風磨、ラストでまさかの危機 ネット衝撃「仲間割れ？」「想定外」（ネタバレあり）
櫻井翔が主演する土曜ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第6話が16日に放送され、菊池風磨演じる“青鬼”こと大和がピンチを迎えると、ネット上には「どうなってんの!?」「仲間割れ？」「さすがに想定外」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】警視庁警備部長・屋代（高橋克典）の“闇”も明らかに！
テレビ局を占拠した武装集団「妖（あやかし）」のリーダー・般若の正体は、武蔵（櫻井）の義理の弟で警視庁BCCT捜査員・伊吹（加藤清史郎）だった。正体を明かした伊吹は、武蔵に自分自身の闇を突き止めろと要求。制限時間に間に合わなければ、毒ガスによって6名の人質のうちの誰かが死ぬ。心当たりを探る武蔵は、5年前に起こった「鎌鼬（かまいたち）事件」を調べ始める。
伊吹が般若になったワケは、恋人だった神津風花（花田優里音）の無念を晴らすためだった。5年前の「鎌鼬事件」で“記者殺害”という濡れ衣を着せられ、自ら命を絶った風花。記者殺害の罪を隠蔽すべく、風花を殺人犯に仕立て上げた黒幕は、警視庁警備部長の屋代（高橋克典）だった。武蔵の罪は、当時何も疑わずに風花を逮捕したこと…。
その後、屋代が逮捕されると、6名の人質は一命を取り留める。そして妖のメンバー・天狗（芝大輔）とがしゃどくろ（瞳水ひまり）は、「鎌鼬事件」で殺害された記者の兄と妹だったことも判明。さらに神奈川拘置所の刑務官だった天狗が、移送中の“青鬼”こと大和を脱走させたことも明らかになる。
そんな中、武蔵が天狗とがしゃどくろに「やっぱり…お前ら、青鬼の仲間だったのか？」と問いかける。するとがしゃどくろは「途中まではね」とポツリ。そしてラストでは、冷凍庫の中で手錠をかけられ監禁される大和の姿が映し出されるのだった。
大和がまさかの危機に見舞われて第6話が幕を下ろすと、ネット上には「待って！どうなってんの!?大和と妖は決別してた!?」「妖と大和は仲間割れ？」「急展開すぎるよ…」「さすがに想定外」などの声が相次いでいた。
