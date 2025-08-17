お笑いタレント東野幸治（58）が、10日に放送されたカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。ある“短足”芸人をイジって爆笑を呼んだ。

この日はお笑いコンビ「コットン」を特集。22年キングオブコントで準優勝するなど力を付けてきたコンビに対して、スタジオには交流のある芸人が集まり、そこには「NON STYLE」井上裕介の姿もあった。

番組で「陽キャ」「陰キャ」の話題になると、東野が井上に向かって「学生時代から明るい？足短い？」と、こっそり「短足」を揶揄（やゆ）。これに井上は「脚は短いです」と言いつつ「今の時代にルッキズムをイジるのあなただけですよ」と“クレーム”を投げかけた。

すると東野は「久しぶりに“あれ”見せて！」と懇願。井上は前に出て、床に座って脚を伸ばした。「普通は脚が長い人が多いじゃないですか。前屈って体が柔らかい人が（足の指に）届くけど、僕は脚が短いので、体曲げなくても届くんです」と実際に、体を折り曲げなくても足の指をつかんで見せて、スタジオは大爆笑。誰も真似できない芸当で「すご〜い」「世界にいけるよ！」という声も盛り上がっていた。