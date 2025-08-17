元「モーニング娘。」のタレント石川梨華（40）が16日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。夫で巨人の野上亮磨コーチ(38）について「やっぱりコーチなんだ」と感心した出来事を明かした。

巨人・田中将大投手についての話題となった時石川は毎試合「祈るような気持ちで」応援していると語った。田中将は、4月3日の中日戦（バンテリンD）で移籍後初となる今季初勝利、日米通算198勝目を挙げたが、その後は日米通算199勝目を前に4試合連続で足踏みが続いている。

そんな中、8月7日のヤクルト戦について石川は「主人も家で見ていて“マー君、多分打つと思うよ”って言ったら、本当にマー君打ったから、やっぱりコーチなんだって」と言うと、明石家さんまも「空気感でわかるんのか」と感心。

「うちの主人、もともと西武ライオンズで。パ・リーグでDH制で、ピッチャーって基本的に打席に立たない。マー君もあまりに打席に立たないのに、急に言い出したので、本当に打つのかなと思ったら、凄いいいヒットを打ったから、わあ凄い！って」と、3回に二塁打を放った場面を語った。

さんまも「やっぱプロとプロ同士なのか…勘が鋭い、だからコーチになれているんだろうな」としみじみと語っていた。

石川は2017年3月13日に野上亮磨氏と結婚。18年4月に第1子男児、20年1月に第2子男児を出産した。