◇陸上 アスリートナイトゲームズ 最終日（１６日、福井県営陸上競技場）

男子１１０メートル障害決勝で、昨年のパリ五輪５位入賞の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝が１２秒９２（追い風０・６メートル）の日本新記録を樹立し優勝した。自身と泉谷駿介（２５）＝住友電工＝が持っていた従来の記録（１３秒０４）を０秒１２更新し、日本人初の１２秒台突入となった。今季世界２位、昨年パリ五輪優勝タイム（１２秒９９）も上回る大記録をマークし、既に代表入りを決めている東京世界陸上（９月１３日開幕、東京・国立競技場）での日本人初メダルへ大きく弾みをつけた。

真夏の福井で、大記録が生まれた。日本勢初の１２秒台でフィニッシュラインを駆け抜けた村竹は、何度も力強く拳を握った。「ちょっと、まさかです。ここまで出るとは思わなかった」。世界歴代１１位タイの日本新記録に加え、０６年の劉翔（中国）のアジア記録（１２秒８８、追い風なし）まで０秒０４、１２年のメリット（米国）の世界記録（１２秒８０、追い風０・３メートル）まで０秒１２と肉薄。今季世界２位、昨年パリ五輪のホロウェー（米国）の優勝タイム１２秒９９（向かい風０・１メートル）を上回った。「世界クラスの上澄みの、さらに上澄みの人しか出せないと思っていた。１２０点、１４０点くらいはつけてもいいんじゃないかな」と喜びに浸った。

手応えがあった。同日の予選は１３秒３０（追い風２・６メートル）で突破。参考記録となったが「走っていて感覚が良かった」と実感。決勝では数台のハードルにぶつけたが「ぶつけた感覚がなかった」というほど気持ちは“ゾーン”に入っていた。「中盤からのスピード感が全く違う感じだった。新感覚」と１２秒台の高速スピードに最後まで対応し切った。競技場の愛称は、１７年に男子１００メートルで桐生祥秀が日本勢初の９秒台を出したことで「９・９８スタジアム」。日本勢初の１２秒台をたたき出し、村竹は「周りの人と１２秒９８を出して名前を変えようと、冗談交じりに話していた。それ以上のタイムが出て驚いている」と笑った。

初出場したパリ五輪で日本歴代最高の５位入賞。今季は世界最高峰シリーズのダイヤモンドリーグを中心に試合を重ね、世界のトップ選手と会話を交わす機会も増えた。「物おじしなくなって、精神面でとても成長できた」という。

東京世界陸上の男子１１０メートル障害決勝まで１６日でちょうど１か月。この日の１２秒９２はスコアリングテーブル（競技結果を点数化するための表。異なる種目の記録を比較するときに用いる）の１００メートルで換算すると９秒８２。世陸で狙う日本初表彰台は金メダルも見え、「１回で終わらせちゃ絶対にダメだと思う。それ以上を狙う。１２秒台でメダル獲得」と貪欲だ。東京・国立競技場で日本陸上界の歴史を変えてみせる。（手島 莉子）

◆村竹 ラシッド（むらたけ・らしっど）２００２年２月６日、千葉・松戸市生まれ。２３歳。父はトーゴ人で、母は日本人。小学５年時から陸上を始め、松戸一中から本格的に１１０メートル障害を始める。松戸国際高３年時は全国高校総体制覇。順大に進み、２２年世界選手権は予選敗退。２３年９月に日本記録タイ（１３秒０４）をマーク。２４年４月、ＪＡＬに入社。同６月に日本選手権初制覇。同８月のパリ五輪は、同種目で日本勢初の決勝進出を果たし、５位入賞。１７９センチ。

◆男子１１０メートル障害の記録 世界記録は２０１２年に米国のアリエス・メリット（米国）がマークした１２秒８０（追い風０・３メートル）。村竹がマークした１２秒９２（追い風０・６メートル）は、自身と泉谷が保持していた従来の日本記録の１３秒０４を一気に０秒１２も更新し、日本人初の１２秒台で世界歴代１１位タイ。２３年ブダペスト世界陸上と２４年パリ五輪は、いずれもグラント・ホロウェー（米国）が優勝し、記録はそれぞれ１２秒９６（無風）、１２秒９９（向かい風）。風速の条件は異なるが、今回の村竹の記録は世界大会の優勝タイムを超えている。