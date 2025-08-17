◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日０―６ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンドーム）

ほえた。プロ初先発したＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手（２６）は、７回無死一塁、細川を１４８キロ直球で空振り三振に斬り、腹の底から叫んだ。７回２安打無失点。球団のドラフト１位では０６年の山口以来、１９年ぶりの初登板勝利を挙げ「やるべきことができたので、１００点だったと思います」と笑った。

先発予定のケイが腰の違和感で登板を回避。緊急先発で大仕事をやってのけた。前日１５日の午後４時半に、２軍マネジャーから急きょ昇格を伝えられ、午後１１時過ぎに名古屋入り。最速１５０キロの直球にスライダー、カーブなどを織り交ぜ６奪三振。２回以降は二塁を踏ませなかった。

徹底した行動が快投を呼んだのかもしれない。明大の１学年先輩に当たり、竹田と同部屋で２段ベッドの下で寝ていた入江は「キレイ好き」と、ルーキーのきちょうめんな一面を明かす。遠征バッグの中は、用意した仕切り板で完璧に整理整頓。明大では、なぜか竹田のロッカーだけ「いいにおいがした」という。普段の行いが奏功してか、緊急先発でもキレイにゼロを並べてみせた。

大学、社会人で２度の指名漏れを経験し、３度目の挑戦でプロ入りした苦労人が、ようやく念願のウィニングボールを手にした。「いいピッチングの後が大事」。頭の中もキレイに整理して、次戦に向かう。（太田 和樹）