◇プロ野球セ・リーグ 阪神3-0巨人(16日、東京ドーム)

長嶋茂雄さんの追悼試合で敗れた巨人の阿部慎之助監督が試合後、コメントしました。

この日の始球式では阿部監督がキャッチャー役を務め、投手に松井秀喜さん、左右の打席に原辰徳さんと王貞治さん、球審を高橋由伸さんと豪華メンバーでセレモニアルピッチが行われました。

巨人のメンバー全員が長嶋さんの背番号3をつけて試合に臨みましたが、初回に阪神・森下翔太選手に2ランを打たれ先制されると、打線は村上頌樹投手に2安打で完封負けとなりました。

試合後阿部監督は「とても残念でしたけど、素晴らしい1日だったかな。そうそうたるOBの皆さんがいらっしゃって、やっぱりジャイアンツはすごいなと思いながらやらせていただきました」とコメントしました。

背番号3をつけての試合に「恐れ多いくらい、つけていいのかなという思いもありますし、長嶋さんを象徴する番号なのでそれ以外ないです。みんなその重圧に負けちゃったかな」と振り返りました。

この日は岡本和真選手が5月以来の1軍復帰となりましたが「本人も多少は急いでこの日に合わせてきてくれたと思うので、チームにとっても大きいし、これから少しずつ打線が落ち着いていく、チームも落ち着いていく、そんないい方向に進んでもらえたらいいと思います」と語りました。