ハレがエヴァンゲリオンと4年ぶりにコラボ　アニメ放送当時の世界観を落とし込んだアパレルを発売

アダストリアが展開する「ハレ（HARE）」が、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」とコラボレーションしたアイテムを8月22日に発売する。ハレ全店舗とアダストリアの公式オンラインストア「アンド エスティ（and ST）」で取り扱う。

今回のコラボは、2021年以来4年ぶり。裏地にテレビシリーズの第壱話から最終話までのサブタイトルをプリントしたリバーシブルブルゾン（2万4200円）や、登場人物であるレイとアスカの重要なシーンをピックアップしフォトコラージュでプリントしたシャツ（2種、各1万3750円）、A.T.フィールド全開のシーンをプリントしたニットカーディガン（1万6940円）、プラグスーツをイメージした切り替えデザインをフロントに施したパーカ（3種、各1万6940円）など全6型をラインナップする。アニメ放送当時である1990年代の世界観を現代のトレンドと重ね合わせることで、エヴァのファンだけでなくエヴァを知らない若い世代も新鮮に感じられるデザインのアイテムに仕上げたという。

また発売を記念し、HARE .JP、ルミネエスト店、ルミネ立川店、ルミネ町田店、and ST TOKYO店の店内ではコラボ特別演出を展開するほか、ハレ全店ではコラボ商品の購入者に限定ステッカーを貼った限定ショッパ ーを配付する。

