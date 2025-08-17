◆イースタンリーグ 日本ハム１−４ロッテ（１６日・エスコン）

日本ハムの二刀流ドラ１・柴田獅子投手（１９）＝福岡大大濠＝が１６日、エスコンで開催されたイースタン・ロッテ戦に「２番・投手兼ＤＨ」のリアル二刀流として先発。プロ入り初の投手＆打者同時出場を果たした。先発投手としては２回１安打４奪三振で無失点。打っては４打数１安打だった。

初回を無失点に抑えた柴田は、すぐさま打席に向かった。リアル二刀流デビューの瞬間に本拠地・エスコンが沸いた。先発投手として２回４０球で１安打無失点。打者としては、４打数１安打も、３三振を喫した。「今日、はっきりどういう感じなのか分かった。あとはどうレベルアップしていくか楽しみ」。試合後の１９歳は堂々と先を見据えた。

プロに入って初めての投打同時出場。本人が課題に挙げたのが、打者への切り替えだった。「時間があんまりないなと感じた」と、初回の投球後、ベンチで操作性が高く軽量の野手用スパイクに履き替えるなど、打席に入るまでに時間がかかった。「急いでやりました。準備不足なところが出たので今後どうしていくか。（攻守が）入れ替わる時の過ごし方や準備の仕方を見つけていきたい」と、初体験で大きな収穫を得た。

そんな中、投げては首位打者を２度獲得した角中を空振り三振に仕留めるなど直球の最速は１５１キロをマーク。４奪三振を記録した。「チェンジアップとフォークと球種を増やして、バッターがいい反応をしていた」と手応えを口にする。３回完全投球だった７月２６日（対ロッテ・エスコン）の１軍デビュー戦からさらなる進化の跡を示した。

稲葉２軍監督は「（大谷）翔平でも高卒１年目でやったことがない難しさを少しでも分かって、つなげてくれれば」と今後の二刀流に期待した。球団ＯＢであるドジャース・大谷の背中を追う１９歳が新たなステージに入った。（川上 晴輝）