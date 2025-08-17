80年前、日本の敗北で終わったあの戦争の間、日本の軍人や医師による生体解剖が行われた。公になったのは戦争犯罪として裁かれたわずかなケースだが、実際にはほかにも知られていないいくつかの例があったといわれる。

【実際の写真】実験手術の犠牲となった米兵たち

どのような状況で、どのような人々がどのような思いで手を下したのか。そこから見えるものは何なのか。当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する。人名は適宜実名を外した。軍人の肩書きは戦後「元」が付くが、煩雑なので新聞の見出し以外は現職の肩書きで記す。（全3回の1回目／続きを読む）



※写真はイメージ ©AFLO

◇◇◇

大学総長、医学部長ら5名に逮捕命令

生体解剖で最もよく知られているのは九州帝国大学（当時／以下「九大」と表記）医学部で起きた事件だろう。上坂冬子『生体解剖―九州大学医学部事件』（単行本1979年、以下『生体解剖』）などのドキュメントもある。実施されたのは敗戦直前の1945（昭和20）年5月から6月にかけ、4回にわたってだったが、明るみに出たのは敗戦後。地元紙・西日本新聞の1946（昭和21）年7月18日付は1面トップで次のように報じた。

〈荒川元九大総長・石山医学部長ら 戦犯五氏に逮捕命令 マ（マッカーサー）司令部は12日付で日本政府に、元九大（九州帝国大学）総長・荒川文六博士、同大医学部の石山福二郎教授（外科部長）、平光吾一教授（解剖学）、石山外科の助教授2人の5氏を戦犯容疑者として指名、逮捕のうえ第8軍に引き渡すべきと命令した。〉

マッカーサー司令部とは日本の占領・統治に当たった連合国軍総司令部（GHQ）のこと。第8軍はその下で実際に日本に駐留したアメリカの部隊。記事は5人の顔写真が添えられ「捕虜虐殺の容疑」の中見出しを挟んで続く。

〈 さきに学園民主化運動を起こし、好ましからざる教授の追放その他、新しい学園の在り方について苦悶を続け、最近ようやく波乱が収まったかに見えた九州帝大からついに戦犯容疑者を出すに至った。 かつて学の自由を標榜した大学、最も民主的であり、進歩的かつ人道的とされていた大学において、野蛮極まる捕虜虐殺の容疑で数名の幹部が逮捕命令を受けたことは、戦時中軍閥が学園に加えた圧迫がいかに甚だしかったとしても、日本の学園の歴史にぬぐうべからざる汚点を印したといえる。 しかも、民主化運動の一環として医学部幹部の進退問題が俎上(そじょう)にのぼった際、捕虜に対して言語に絶する残虐行為が同学部の一部職員と西部軍*との共同の下に同大学の解剖台上で行われたなどの流言が伝わった。これが民主化運動に少なからぬ影響を与えた事実を想起するとき、今回の戦犯容疑者の逮捕命令で九大は再び民主化への新たな出発点に立たされたわけである。

*西部軍=中国、四国、九州の部隊を指揮・統率した旧日本陸軍の軍組織で、本部は福岡市〉

医学部で民主化の動きが先鋭化

記事は「捕虜虐殺」を中見出しに立てながら、容疑の内容より学園民主化への影響を重視した印象だが、記者も事態の重大性を十分把握できなかったのだろう。確かに、敗戦後九大はGHQの指令を受けて学内刷新の動きを見せ、特に医学部では学生大会で「教授が君臨する封建制」を批判。1946（昭和21）年2月には、全教授が辞表を提出し、刷新委員会を中心に民主化の動きが先鋭化していた。

『九州大学五十年史』（1967年）は、「医学部の刷新運動が積極的に進められた大きな理由に」「いわゆる生体解剖事件があったことは否めない」としている。

西日本の記事にはこの後、5人の略歴が載っている。この事件の中心人物である石山教授については「東京都出身、54歳。外科学担当。大正5（1916）年、九大医科卒業後、同校助教授、台北医専教授、岡山医専教授などを歴任。昭和16（1941）年、九大教授となる」とある。

発端は新聞社宛てに届いた“密告文”

当時医学部解剖学第2講座の平光吾一教授の研究補助員をしていて生体解剖を実見した東野利夫の『真相―「九大生体解剖」最後の目撃証人の実証記録』（2019年、以下『真相』）などによれば、終戦直後、大学や西部軍は捕虜殺害について緘口令を敷き、すさまじい証拠隠滅工作を進めた。「捕虜の多くは広島に送られ、そこで被爆死した」などの筋書きが描かれた。

そんな中、『生体解剖』によると、西日本新聞編集局長宛てに捕虜の生態解剖を密告した英文と日本文の封書が届いた。編集局長はそれを部下に渡し、部下は旧知の九大附属病院長に見せたという。これでは緘口令も有名無実で、事件は九大周辺に広く知れ渡っていた。記事にある「流言が伝わった」はそのことを指すのだろう。占領軍が摘発しなければ、新聞も動かなかったのが実情だった。

それにしても、当時はGHQの検閲があったとはいえ、記事が発表の6日後とは、その間に何があったのか。

GHQによる戦争犯罪容疑者追及の動き

GHQの戦争犯罪容疑者追及の手は執拗だった。1945年12月15日付毎日は「裁かれるB・C級三百余名 死刑にはマ元帥の確認を要す 戦争犯罪・横濱（浜）軍法會（会）議の構成」の見出しで、第8軍法務官の発表を基に、横浜で開かれる戦犯裁判の見通しを伝えた。

GHQの捜査機関は九州の空襲で捕虜になったアメリカ爆撃機搭乗員の行方を追跡。『真相』によれば、1946年3月、九大医学部に連合軍捕虜に対する手術の有無を問い合わせ、九大側が全面否定の回答を出すと、5月中旬、3台のジープで乗り付け、解剖学実習室を捜索した。既におおよその事実関係を把握していたのだろう。

『東京裁判ハンドブック』（1989年）、半藤一利・秦郁彦・保阪正康・井上亮『「BC級裁判」を読む』（2010年）によれば、第2次世界大戦中の特定の地域で「通例の戦争犯罪」を犯した者に連合国各国が行ったのがBC級戦争犯罪裁判。横浜ほか国外各地で開かれた。

石山教授が獄中で自死

物証などは得られなかったが、捜査は着々と進められた。西日本は翌7月19日付で「急速再建へ 嵐の九大医学部」の見出しで、医学部の動揺ぶりと民主化運動グループの意気込みを伝えた。そして20日付では――。

「石山（九大）教授縊死(いし) 戦犯容疑で刑務所に収容中」の見出しで次のような福岡発共同電を顔写真付きで載せた。

＊縊死＝首をくくって死ぬこと

〈 戦犯容疑者として福岡刑務支所に収容されていた九大医学部教授・石山福二郎氏は17日午後、刑務所内で縊死をとげた。享年54。〉

記事はその後、「かねてから自決を口にしてゐ（い）ました」との小見出しで夫人の談話を載せている。自社取材のようだ。

「かねてから責任を感じていたらしく、自決のことも口に出しておりましたが、刃物や毒薬類は持っていませんでした。こういう死に方をしたのはお恥ずかしゅうございますが、多くの弟子を持っていた身として、本人としてもこうするより致し方なかったことと思います」

ここまでではまだ、事件の概要さえはっきりしないが、彼の死によって事件の真相は闇に包まれたというのが大方の評価だった。

「人道に関する罪の容疑者を出したという事実」「厳粛に反省しなければならない」

『九州大学五十年史』は次のように書く。

〈 石山ら医学部関係者11名が捕らえられた直後、医学部の基礎臨床委員会は7月16、18、23日の3回にわたって生体解剖事件について討議し、おおよそ次のような結論に達した。 『伝えられるような事件があったとしても、それは当事者が勝手に大学の設備を用いてやったことであって、われわれは全くあずかり知らない。しかし、文化の最高殿堂であるべき大学から、人道に関する罪の容疑者を出したという事実については、われわれも厳粛に反省しなければならない』〉

九大のこの姿勢は現在に至るまで変わっていない。

それから1年半以上が経過した1948（昭和23）年2月4日付で毎日は「“生ける捕虜”を解剖 九大の残虐事件、近く軍事裁判へ」の見出しでこう伝えた。

〈【横浜】2日、第8軍法務部の発表によれば、九州帝大解剖学教室でB29乗員を生きながら実験台に乗せて解剖した、いわゆる生体解剖事件関係者、西部軍司令官・横山勇中将、（参謀長）稲田正純中将以下16名、九州帝大教授（解剖学教室）平光吾一、同助教授（石山外科）、看護婦長（石山外科）以下12名、合計28名に対し30日、起訴状が発せられ、近く横浜軍事法廷で合同公判に付せられる。主な罪状は生体解剖事件、食肉事件、B29乗員処刑事件の3事件に大別される。なお、事件関係者の九大石山外科・石山博士は既に自裁している。〉

“食肉事件”と報じられていく

「B29」は戦争中、最も日本国民を苦しめたアメリカの長距離戦略爆撃機。看護婦長の起訴は初の女性戦犯容疑者として話題を集めた。ここで初めて「生体解剖」が登場するが、記事の書き方から、既に事件のうわさは広く知れ渡っていたと想像される。それでは、記事中の「食肉事件」とは何か。同じ日付の読売は見出しからおぞましい内容をはっきり打ち出している。

「生体解剖、肝臓を食う」。

本文で「撃墜されたB29の飛行士1名を医学研究の名の下に、生きたまま九大医学部石山外科で解剖台に乗せたという罪を問われたもの。解剖遺体の肝臓を食べたといわれる元陸軍大尉ら5名も同公判に含まれている」としている。

「飛行士1名」は誤りだが、事件は生体解剖だけでなく、人肉食というセンセーショナルな事案として注目を浴びることになる。

（小池 新）