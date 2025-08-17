【速報】宮崎で震度4 福岡・佐賀でも震度3を観測 震源地は日向灘 福岡と佐賀の震度を詳しく
気象庁によりますと、17日午前6時13分ごろ、地震がありました。
この地震によって日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配はありません。
震度4を観測したのは、宮崎市、串間市、国富町、宮崎美郷町、
震度3を観測したのは、筑前町、神埼市、白石町、熊本南区、八代市、人吉市、玉名市、宇土市、宇城市、阿蘇市、熊本美里町、長洲町、産山村、熊本高森町、西原村、嘉島町、芦北町、多良木町、山江村、あさぎり町、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、西都市、えびの市、三股町、高原町、綾町、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町、椎葉村、高千穂町、鹿児島市、鹿屋市、垂水市、曽於市、霧島市、志布志市、伊佐市、姶良市、湧水町、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町となっています。
■福岡県の各地の震度
3 筑前町
2 大牟田市
久留米市
柳川市
八女市
筑後市
大川市
小郡市
うきは市
朝倉市
みやま市
大刀洗町
大木町
水巻町
遠賀町
嘉麻市
1 北九州小倉南区
行橋市
中間市
みやこ町
飯塚市
福岡中央区
宗像市
新宮町
■佐賀県の各地の震度
3 神埼市
白石町
2 佐賀市
小城市
上峰町
みやき町
1 鳥栖市
多久市
武雄市
佐賀鹿島市
嬉野市
吉野ヶ里町
基山町
大町町
江北町
太良町