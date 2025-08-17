33歳・マギー、ビキニ姿で“圧巻美ボディ”見せつけ「何枚目がすき？」 SNS反響「女神すぎ」「水着何枚あるの」
モデルのマギー（33）が、17日までに自身のインスタグラムを更新し、夏らしいビキニ姿の最新ショットを公開した。
【写真】圧巻のくびれ＆美脚…圧倒的スタイルをみせつけたマギー
マギーは「アドリア海のブルーはおとぎ話のように綺麗だった！」と振り返りながら、船の上でのビキニ姿や夕焼けを見るカットなどを投稿。「何枚目がすき？」とフォロワーにたずねた。
この投稿に、「女神すぎです〜」「毎回水着違うー！！全部似合いすぎて どれも可愛い！けど水着何枚あるの」「全部見惚れちゃうよ」などのコメントが上がっている。
