¡ÚÊÖ»ö¤òÊÝÎ±¡ÛÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ï¡Ö¾¯¤·¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¡É¤Ï²¿¤È¸À¤¦¡©
¡Ö´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÊ¸ÌÌ¤¬¤³¤ï¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢1Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¥á¡¼¥ë»Å»ö¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÇº¤ß¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀîÏ©°¡µªÃø¡Ø¿·ÈÇ µ¤¤Î¤¤¤¤¿Ã»¤¤¥á¡¼¥ë¤¬½ñ¤±¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤«¤éÊÔ½¸¡¦È´¿è¤·¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥á¡¼¥ë¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡ÖÊÖ»ö¤òÊÝÎ±¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤ËºÇÄã¸ÂÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡©
¡¡ÊÖ»ö¤òÊÝÎ±¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂÔ¤¿¤»¤ëÍýÍ³¤ÈÊÖ»ö¤¬¤Ç¤¤ë»þ´ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÃÎ¤é¤»¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬µÞ¤¤¤Ç¤ª¤é¤º¡¢ÍÑ·ï¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤µ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿ÊÖ»ö¤Ç¤â½½Ê¬¡£
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î·ï¡¢´Ø·¸Éô½ð¤Ë³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
º£½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤ÊÝÎ±¤Ï¤·¤Ê¤¤
¡ß ¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û 1½µ´Ö¤Û¤É¤ª»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Áê¼ê¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ËÊÖ»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤«¤òÉ¬¤ºÃÎ¤é¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ï»Å»ö¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤º¡¢µ¤¤ò¤â¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÖÅú¤¬¤¹¤°¤ËÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö¡ûÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¸«ÄÌ¤·¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Ëµ¤¤Å¤«¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤ÎÉ½¸½¤Ï¡©
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¡û¼Ò¤Î°ËÆ£¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ºòÇ¯ÅÙ¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢
Ã´ÅöÉô½ð¤ÇÀ°Íý¤·Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢
º£½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤ÆÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ç°¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ·ï¤òÉü¾§¢ª¢¤¹¤°¤Ë²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡Ü¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¢ª£¤ªÏÍ¤Ó¤Î½çÈÖ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿Îã¡£Áê¼ê¤¬ÂÔ¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¿´ÇÛ¤Ê¤È¤¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¿·ÈÇ¡¡µ¤¤Î¤¤¤¤¿Ã»¤¤¥á¡¼¥ë¤¬½ñ¤±¤ëËÜ¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£