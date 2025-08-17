「できるだけリスクが少ない運用を」36歳・パート女性が語るNISA1年目のS&P500積立実績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
36歳・年収36万円パート女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は神奈川県に住む36歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人、夫（36歳）、長男（8歳）、長女（5歳）
▼金融資産
世帯年収：本人36万円、配偶者750万円
世帯金融資産：現預金の金額は不明、リスク資産24万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：24万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・S&P500（商品名の詳細は不明）／NISA：2024年
2024年から、NISAでS&P500に連動する商品に、「月2万円」の積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、「元本24万円→運用損益込23万1000円」。
運用益の推移について、「積み立てを始めて最初の2カ月は＋10％ほどで、半年間で2万円程度資産が増えた。でも、その後に急降下。去年の11月か12月頃から−10％ほどとなり、ここ3カ月で−1万円ほどに」なったと説明。現在のS&P500はまた上昇していますが、投稿当時はマイナスにまで下がってしまったとあります。
36歳・年収36万円パート女性の思う積立投資のメリットは？「心配性な性格」だと言う投稿者。「資産に余裕があることを前提として、できるだけリスクが少ない運用」を意識しているとのこと。
とはいえ、「景気の悪化によって、思うように資産を増やすことができず、不安になる」こともあると語っています。
それでも「将来的に資産を増やすことができるだろう、という希望が持てる」点では、積立投資を始めてよかったと感じているそう。
資産は、いずれ「子どもたちが大学に行く際に必要になったら」引き出す予定だと教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)