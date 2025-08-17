17日午前6時13分ごろ、宮崎県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、宮崎県の宮崎美郷町、宮崎市、串間市、それに国富町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□宮崎県

宮崎美郷町 宮崎市 串間市

国富町

■震度3

□宮崎県

椎葉村 高千穂町 日南市

綾町 延岡市 日向市

西都市 高鍋町 新富町

木城町 川南町 宮崎都農町

門川町 都城市 小林市

えびの市 三股町 高原町



□福岡県

筑前町



□佐賀県

神埼市 白石町



□熊本県

阿蘇市 産山村 熊本高森町

熊本南区 八代市 玉名市

宇土市 宇城市 熊本美里町

長洲町 西原村 嘉島町

人吉市 多良木町 山江村

あさぎり町 芦北町



□大分県

臼杵市 津久見市 佐伯市

竹田市



□鹿児島県

鹿児島市 霧島市 伊佐市

姶良市 湧水町 鹿屋市

垂水市 曽於市 志布志市

大崎町 東串良町 錦江町

肝付町

■震度2

□宮崎県

諸塚村 日之影町 五ヶ瀬町



□福岡県

大牟田市 久留米市 柳川市

八女市 筑後市 大川市

小郡市 うきは市 朝倉市

みやま市 大刀洗町 大木町

水巻町 遠賀町 嘉麻市



□佐賀県

佐賀市 小城市 上峰町

みやき町



□熊本県

南小国町 熊本小国町 南阿蘇村

熊本中央区 熊本東区 熊本西区

熊本北区 荒尾市 山鹿市

菊池市 合志市 玉東町

和水町 大津町 菊陽町

御船町 益城町 甲佐町

山都町 氷川町 錦町

湯前町 水上村 相良村

五木村 球磨村 水俣市

上天草市 天草市 津奈木町

苓北町



□大分県

大分市 由布市 日出町

豊後大野市 姫島村



□鹿児島県

阿久根市 指宿市 薩摩川内市

日置市 いちき串木野市 南さつま市

南九州市 さつま町 長島町

南大隅町



□広島県

大竹市 府中町



□愛媛県

宇和島市 八幡浜市 西予市

伊方町 愛南町



□高知県

宿毛市



□長崎県

雲仙市 南島原市

■震度1

□宮崎県

西米良村



□福岡県

北九州小倉南区 行橋市 中間市

みやこ町 飯塚市 福岡中央区

宗像市 新宮町



□佐賀県

鳥栖市 多久市 武雄市

佐賀鹿島市 嬉野市 吉野ヶ里町

基山町 大町町 江北町

太良町



□大分県

別府市 杵築市 日田市

中津市 豊後高田市 宇佐市

国東市



□鹿児島県

枕崎市 鹿児島出水市 薩摩川内市甑島

三島村



□広島県

広島中区 広島西区 広島安佐南区

呉市 竹原市 東広島市

江田島市 海田町 大崎上島町

安芸高田市 三原市 尾道市

福山市



□愛媛県

大洲市 内子町 松野町

愛媛鬼北町 今治市 松山市

伊予市



□高知県

土佐清水市 四万十市 大月町

黒潮町 高知香南市



□長崎県

島原市 松浦市 東彼杵町



□鳥取県

境港市



□島根県

浜田市 益田市 大田市



□山口県

宇部市 山陽小野田市 岩国市

光市 柳井市 周防大島町

和木町 田布施町 平生町

山口市 防府市 周南市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。