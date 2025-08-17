Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¡¢Ç¤°Õ¸å¸«¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¡¢°ä¸À½ñ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡Ä¡Ä¥Ü¥±¤Á¤ã¤¦Á°¤Ë¤³¤Î5¤Ä¤À¤±È÷¤¨¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤
ºâ»º¤ÎÃª²·¤·¤È¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÜ¿Í¤¬²¿¤âÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬¶ìÏ«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºÇÄã¸Â¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö5¤Ä¤ÎÈ÷¤¨¡×¤ò²¡¤µ¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¡×¤Î²òÀâ¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ºÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤ª¥«¥Í¤Î½êºß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÁ´»ñ»º¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡ºâ»º¤ÎÃª²·¤·¤È¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬´Î¿´¤À¡£»ÊË¡½ñ»Î¤ÎÂ¼»³À¡¹¾»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÍÂ¶â¤ä¾Ú·ô¡¢ÊÝ¸±¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÌÄ¢¤äÊÝ¸±¾Ú·ô¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤â°ìÍ÷É½¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Îºâ»º¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤¬Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤¬º¤¤ê¤Þ¤¹¡×
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Î¼è°úÇ½ÎÏ¤ò¶ä¹Ô¤Ëµ¿¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤ÆÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃÍÜ¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤«
¼¡¤Ë¡¢¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦»à¸å¤Î´õË¾¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬±äÌ¿¼£ÎÅ¤òË¾¤à¤Î¤«Ë¾¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢Áòµ·¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¤ò½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÈÂ²¤¬ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢¤¿¤È¤¨Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Âç¤¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤ËÏ¢Íí¤¬¤¹¤°¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤Ë¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤òµ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡ÊÂ¼»³»á¡Ë
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬Æþ¤ì¤ë»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡ÊÆÃÍÜ¡Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¡¢²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÆÃÍÜ¤Ï¡ØÍ×²ð¸î3¡Ù°Ê¾å¤¬´ðËÜÅª¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢·î³Û10Ëü¡Á15Ëü±ß¤Û¤É¤ÈÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¤Î¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢´õË¾¤·¤Æ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Ï5¡Á9¿Í¤ÎÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤¬¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ë·ÁÂÖ¤Ç·î³Û15Ëü¡Á20Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë»Ô¶èÄ®Â¼¤Î½»Ì±¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¥Ô¥ó¥¥ê¡£¼«¿È¤ÎÃùÃß¤äÇ¯¶â¤«¤é»»½Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÆþ¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¤ÎÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Æ¤òºßÂð¤Ç²ð¸î¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Î½Âß·ÏÂÀ¤»á¡Ë
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð°ìÅÙ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»ÜÀß¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤ÆÁª¤Ó¤¿¤¤¡£
ÉÔÆ°»º¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¡×¤ò¸¡Æ¤
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡££¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤À¡£Ã¯¤Ë²¿¤òÇ¤¤»¤ë¤«¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ç¤°Õ¸å¸«¤ä²ÈÂ²¿®Â÷¤È¤¤¤Ã¤¿¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¸å¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬Áª¤ó¤ÀÀ®Ç¯¸å¸«¿Í¤¬»Ù±ç¤¹¤ëË¡Äê¸å¸«À©ÅÙ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ç¤°Õ¸å¸«À©ÅÙ¤ÏËÜ¿Í¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë²ÈÂ²¤Ê¤É¤ò¸å¸«¿Í¤È¤·¤ÆÁª¤Ù¤ëÀ©ÅÙ¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¤Î²ÈÂ²¿®Â÷¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë²ÈÂ²¤Ê¤É¤ËÆÃÄê¤Îºâ»º¤Î´ÉÍý¤ä±¿ÍÑ¡¢½èÊ¬¤òÂ÷¤¹À©ÅÙ¡£¸ø¾ÚÌò¾ì¤Ç²ÈÂ²¿®Â÷·ÀÌó½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢ÍÂ¤«¤êÀìÍÑ¤Î¿®Â÷¸ý¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾Íè¤Î´ÉÍý¤äÇäµÑ¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÂ¼»³»á¡Ë
ËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔÆ°»º¤Î·ÀÌó¡¦ÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Â÷¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬·ÀÌó¡¦ÇäµÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²ÈÂ²¿®Â÷¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£
ÍÂÃù¶â¤·¤«»ñ»º¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍ½Ìó·¿ÂåÍý¿Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ÏËÜ¿Í¤¬¤ª¥«¥Í¤ò´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ËÈ÷¤¨¡¢ÂåÍý¿Í¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
²ÈÂ²²ñµÄ¤Ç¤ÏÌò³äÊ¬Ã´¤ò
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢È½ÃÇÇ½ÎÏ¤ò¼º¤¦Á°¤Ë¤°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ä»º¤òÃ¯¤Ë¤É¤¦Ê¬¤±¤¿¤¤¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ë¤·¡¢¼«¿È¤Î¡ÖÁÛ¤¤¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾¯¡¹Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤ª¥«¥Í¤ÈÏ·¸å¤ÎÏÃ¤ò²ÈÂ²¤È¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤ó¤ÊÏ·¸å¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
²ÈÂ²²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤Þ¤Ç·è¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ö²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È½ê¤äÉÂ±¡¤È¤Î·ÀÌó¡¦¸ò¾Ä¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ë¿Í¤È¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê²ð¸î¼Ô¤ÏÊ¬¤±¤ë¤Î¤â°ì°Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ìÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë»Å»ö¤ÇÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î½Âß·»á¡Ë
ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤é¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤é5¤Ä¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¡¢°Â¿´¤ÎÏ·¸å¤¬Á÷¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
