¡Ö½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×µã¤¤Ê¤¬¤éÉ×¤ËÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤â »ØÄêÆñÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ20Ç¯¡Ö²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¡×¤Îº£
¡Ö»ä¤È·ëº§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡×¡£25ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢27ºÐ¤Ç»ØÄêÆñÉÂ¡¦Á´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥Èー¥Ç¥¹¡ÊSLE¡Ë¤òÈ¯¾É¤·¤ÆÌó20Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÇßÄÅ³¨Î¤¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¡£Ä¹´ü¤ËµÚ¤ÖÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¾ã¤¬¤¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´2²óÃæ¤Î2²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆñÉÂÈ¯¾É¤È·ëº§¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¡ÖÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¸ì¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÁ´18Ëç¡Ë
6Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÆþ±¡À¸³è¤ò·Ð¤ÆÂà±¡¤¹¤ë¤È
¨¡¨¡ 27ºÐ¤Ç¡ÖÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥Èー¥Ç¥¹¡×¤òÈ¯¾É¤·¡¢1¤«·îÈ¾¤ÎÆþ±¡¤È1Ç¯´Ö¤ÎÎÅÍÜÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢28ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¾É¾õ¤¬ºÆ¤Ó°²½¤·¤ÆºÆÆþ±¡¤È¤Ê¤ê¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤Ë1Ç¯¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÉÂ±¡¤Ë5Ç¯´ÖÆþ±¡¤·¤¿¤Î¤Á¡¢34ºÐ¤Î¤È¤¤ËÂà±¡¡£Âà±¡»þ¡¢°ÜÆ°¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Ï¼«Î©¤·¡¢¿©»ö¤ÏÎ®Æ°¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿©»ö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Âà±¡¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÇßÄÅ¤µ¤ó¡§»ä¤¬Âà±¡¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Î²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½»Âð´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼«Âð¤ËÌá¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ç¤Ï»ä¤¬¼ç¤Ë²È»ö¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ä½µ2²óÄøÅÙ¥Ø¥ë¥Ñー¤µ¤ó¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Âà±¡¸å¤â¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é½çÄ´¤ËÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤¿¤È¡£
ÇßÄÅ¤µ¤ó¡§¤¿¤À¡¢Âà±¡¤¹¤ëÁ°¤Ï²È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¥´ー¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âà±¡¤·¤Æ²È¤ËÌá¤ë¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÏÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤È¤¤Ë»Å»ö¤Ï¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢²È»ö¤ò¤¹¤ë°Ê³°¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤È¤«¡¢À¸¤¤¬¤¤¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆü¡¹¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¤â¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¡×¤È¤·¤Æ»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÎÅ¾¶Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Åìµþ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸³è¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÇßÄÅ¤µ¤ó¡§¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¤äÆñÉÂ¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡Öcoco Life¡ù½÷»ÒÉô¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öcoco Life¡ù½÷»ÒÉô¡×¤Ë¤ÏÆÉ¼Ô¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¡£»ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤À¤·¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡Öcoco Life¡ù½÷»ÒÉô¡×¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¤Î¼Ö¤¤¤¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤ÎÉþ¤ò¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ÆÉ×ÉØ¤Ç½Ð¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤·¤«¤âÉ×ÉØ¤Ç¥·¥çー¤Ë¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸À¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
43ºÐ¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤â
¨¡¨¡ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÇßÄÅ¤µ¤ó¡§¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
27ºÐ¤ÇÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤«¤éÌó10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤¿»Ñ¤ò¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò´°Á´¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤ÆÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±·ò¾ï¼Ô¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤éÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Öco-co Life¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿Í§Ã£¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¿ÈÆâ°Ê³°¤Ç¿È¶á¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬°Â¿´¤·¤Æ½¸¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤â¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É¥¬ー¥ë¥º¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¡£¥Ó¥è¥ó¥É¥¬ー¥ë¥º¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÈäÏª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢SNS¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê³èÆ°¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤½¤Î³èÆ°¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÇßÄÅ¤µ¤ó¡§7¡¢8Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³èÆ°¼«ÂÎ¤Ï¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¡¢»ä¤¬43ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥Ó¥è¥ó¥É¥¬ー¥ë¥º¤Î³èÆ°¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¥»ー¥Ö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÎ¤òµÙ¤Þ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äü¤á¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÎÂÎ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×ÉØ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤¿¤À¡¢¤½¤¦·è°Õ¤·¤¿ÌðÀè¤Ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇßÄÅ¤µ¤ó¡§¹ø¤ËÄË¤ß¤¬°²½¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï4·î¤Ë¼ê½Ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ê½Ñ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤ËµÞÂ®¤ËÄË¤ß¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢7·î¤Ë¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏSLE¡ÊÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥Èー¥Ç¥¹¡Ë¤¬ºÆÇ³¤·¡¢1Ç¯È¾Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤¹¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Æ¤ó¤«¤ó¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤Î¼ê½Ñ¤â5²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢21Ç¯11·î¤ËÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤Î¼£ÎÅ¤ÈÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ø¤ÎÄË¤ß¤äSLE¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ»Ò¤É¤â¤ÏÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿Æü
¨¡¨¡ 48ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÇßÄÅ¤µ¤ó¡§21Ç¯¤ËÂà±¡¤·¡¢¥Ó¥è¥ó¥É¥¬ー¥ë¥º¤Î³èÆ°¤ò½ù¡¹¤ËºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¥Ó¥è¥ó¥É¥¬ー¥ë¥º¤Î³èÆ°¤ò¸«¤¿Êý¤«¤é¡Ö¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë¤âÄ©Àï¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¼Ö¤¤¤¹¤Î¥Ñ¥é¥À¥ó¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥é¥À¥ó¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¤Ê¤¤¿Í¤¬¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤ÆÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢É½¸½ÎÏ¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò¶¥¤¦¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢³¤³°¤ÏÂæÏÑ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¥Ñ¥é¥À¥ó¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ SLE¤òÈ¯¾É¤·¤Æ20Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇßÄÅ¤µ¤ó¡§ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤éº£¤´¤í¤Ï¼ñÌ£¤Î¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤¬¤é¤â½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤¿¸å¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ä¤¤¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ23Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÀïÍ§¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤ËÉÂµ¤¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÈà¤Ç¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢»ä¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Âà±¡¤·¤¿¸å¤â¡Ö»ä¤È·ëº§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¡Ö¡ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¡Ë½Ð²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Èµã¤¤Ê¤¬¤é´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¥Ô¥¢¥Î¤òÎý½¬¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿ー¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â²¸ÊÖ¤·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾¾±ÊÎç¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ÇßÄÅ³¨Î¤