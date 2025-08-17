◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日 ▽３回戦 関東第一４―１創成館（１６日・甲子園）

関東第一（東東京）は２年連続、日大三（西東京）は７年ぶりの８強。この日、準々決勝の組み合わせ抽選が行われ、春夏通算５度目の東京対決が実現した。

一塁ベース上で、えびぞりになるほど力強い雄たけびを上げ、天を見上げた。０―０の３回１死満塁、関東第一のエース・坂本慎太郎が初球を振り抜き先制の２点打。小４で母を亡くし、昨年１２月に父も他界。「お父さんとお母さんが絶対に見てると思って」。スタンドで見守った姉・良子さんは「みんなで応援行くねって言ったら『ありがとう、頑張る』と。悔いのないように戦ってほしい」と目を細めた。

積極的にバットを出した理由がある。昨夏の決勝。延長１０回２死満塁、最後の打者となった打席で「得意な内寄りの真っすぐ」の初球に手が出なかった。「あの時と同じコース。しっかり振れた」。二刀流は６回からマウンドに上がると４回無失点。「ものすごく投げてて楽しくて、絶対に打たれるかって思ってた」と白い歯を見せた。

ルーチンがある。同学年の女房役・中浜一葵と１日１球の投球練習だ。寮で４月から同部屋の中浜は「自分がキャッチャーで、坂本がピッチャーをやって近い距離で軽くボールを投げる。試合が終わるイメージとかをしてます」。東東京大会前に始め甲子園出場につなげた縁起の良い儀式。再び同部屋となった今大会も続け、勝ち上がってきた。

準々決勝は日大三との東京勢対決だ。相手を伝え聞くと数秒沈黙し「東京ですか…」と苦笑い。ただ、昨夏準Ｖの悔しさは忘れていない。「絶対勝ちたい。去年の忘れ物を絶対取りに帰る。打って投げて活躍したい」。二刀流は頂点だけを見据える。（大中 彩未）

▼５度目の東京対決 日大三、関東第一がそろってベスト８進出、第２試合での対戦が決まった。夏の甲子園で東京が東西２代表になった７４年以降、２校ともに８強進出は、１５年関東第一・早実以来、５度目。

また、東京勢同士の対戦は、７２年春決勝で日大桜丘が、連覇を目指した日大三に●５―０。兄弟校対決に勝利。夏は７７年２回戦で、早実が前年Ｖの桜美林に４―１。９５年準々決勝で帝京（この年Ｖ）が●８―３創価。１０年３回戦で関東第一が●１０―６早実に次ぎ、春夏通算５度目だ。