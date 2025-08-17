◆プロレスリング・ノア「ＳＴＡＲ ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ ＰＲＥＭＩＵＭ ２０２５」（１６日、後楽園ホール）観衆１５９８人（札止め）

プロレスリング・ノアは１６日、後楽園ホールで「ＳＴＡＲ ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ ＰＲＥＭＩＵＭ ２０２５」を開催した。

メインイベントでＧＨＣヘビー級王者のＫＥＮＴＡが丸藤正道と初防衛戦を行い３２分２１秒、ｇｏ ２ ｓｌｅｅｐで勝利し防衛に成功した。

試合後、ＫＥＮＴＡは「いや、久しぶりに、なんだろうなあ…タイトルマッチのおかげで、またこうやって丸藤さんと。どれだけの人が期待を持ってくれていたかわからないけど、少なくとも今日来てくれた人の期待はもうビンビン感じて、それに応えようと。俺も丸藤さんも今できるすべてをやったつもりというか、やりました」と明かした。

さらに「やっぱところどころ、そりゃ数年前、１０年前、十何年前…若い時にやり合った頃とは動きも違うし、遅いかもしれないし。まして、丸藤さんに俺がｇｏ ２ ｓｌｅｅｐをやり損ねるなんて、こんなことが今になってあるなんて。いや、お客さんには最後バシッと決めれなくて、フラストレーションを抱えさせちゃって悪かったなって思うけど、それと同時に、こんなことも俺と丸藤さんはまだあるんだって。これが衰えなのかどうなのかしらんけど、まだまだこれからもやり合っていきたいと思える相手だし、やり合っていきたいなってそんな風に思ってます。結局俺が何が言いたいかいうと、すげえプレッシャーのあとのこの勝利の快感、やっぱりやめられないってこと」と感慨に浸った。

敗れた丸藤は「負けてしまいました。ＮＯＡＨが旗揚げして２５年ここにい続けて。この年にその意味を示すためにも、ベルトがどうしても欲しかった。でも、俺が弱かっただけ」と唇をかみしめていた。