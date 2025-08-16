老後の生活を支える柱となる「公的年金」。受給開始年齢を早める「繰り上げ受給」は、一時的な収入確保に役立つ一方で、将来的に支給額が減るリスクも伴います。物価上昇や医療費の増加が続く今、「早くもらって得をしたはずが…」と後悔する人も少なくありません。制度の仕組みと判断ポイントを見直しましょう。

「早くもらえるなら、そのほうが得」と思っていたが…

「その当時は“少しでも早く年金をもらえるのなら、それに越したことはない”と思っていたんです」

そう語るのは、東京都在住の69歳・浅田美代子さん（仮名）。会社を65歳で定年退職する前の62歳、老後の収支に不安を覚えた彼女は、「繰り上げ受給」を決断しました。

「周りの友人も繰り上げていて、“年金はもらえるうちにもらった方が得だよ”ってよく言っていたんですよね。私も収入が途切れるのが不安で…」

しかし、その判断が思わぬ後悔をもたらすことになります。

本来なら65歳から受け取る年金を、浅田さんは62歳から受給開始。その結果、支給額はおよそ18％減少しました。65歳以降の年金は、月額にして約4万円も少ない形に。

「最初は“助かるな”って思ったんです。でも、68歳を過ぎたあたりから、“あれ？なんか全然余裕ないな”と感じるようになって…」

繰り上げたことで、結果的に老後資金全体が目減りしただけでなく、物価上昇や光熱費高騰の影響を受けて、生活にじわじわと余裕がなくなってきたのだといいます。

「年金の繰り下げって、70歳まで遅らせると42％も増えるって聞いたけど……正直、その時は“自分はそこまで長生きしないかも”って思っちゃったんです」

繰り上げ受給の選択肢を後悔しながらも、「当時はそれしか選べなかった」と浅田さん。現在は、年金21万円と月数万円のパート収入で暮らしを支えています。

内閣府『高齢者の経済生活に関する調査』によると、年金だけでは生活がまかなえないと回答した人が56.9％にのぼります。最近は浅田さんのように「繰り上げなきゃよかった」と感じる高齢者も増えています。

老後の年金は「65歳支給開始」が基本ですが、以下のように自分で受給開始年齢を選べる制度になっています。

■繰り上げ受給（60歳〜）

1ヵ月早めるごとに0.4％ずつ減額

最大で24％の減額（60歳受給の場合）

■繰り下げ受給（66〜75歳まで）

1ヵ月遅らせるごとに0.7％ずつ増額

最大で84％の増額（75歳受給の場合）

◆判断のポイント

健康状態：長生きが見込まれるなら繰り下げがお得

働き続けるかどうか：収入があるなら繰り下げとの相性◎

手持ち資産：貯蓄が潤沢でない場合は繰り上げも選択肢

◆「繰り上げ」で後悔しないための3つのアドバイス

【繰り上げは“最後の手段”と考える】

繰り上げは一度決めると原則取り消せません。手元資金が本当に尽きたとき以外は慎重に。

【できるだけ短時間でも働き続ける】

多少の収入でも生活の支えになります。就労は心身の健康維持にもつながります。

【繰り下げも“リスク分散”になる】

夫婦どちらかが繰り下げておくことで、片方の年金が増額され、長生きリスクへの備えになります。

老後資金の見直しは「今」からでも遅くない

「今さら遅いかも」と感じている人も、家計を見直すことや、パートや副収入を検討することで立て直しは可能です。繰り上げ受給を選んだとしても、「今からどう行動するか」が大切。

老後の不安を抱える全ての人にとって、制度を正しく理解し、柔軟に対応する姿勢が、安心した暮らしへの第一歩になるかもしれません。