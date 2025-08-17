スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「BBQで食べたい料理はどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:BBQで食べたい料理はどれ？

・「BBQで食べたい料理はどれ？」の結果は…


・1位 … 焼きそば 51%
・2位 スペアリブ 31%
・3位 ピザ 11%
・4位 焼マシュマロ 7%

※小数点以下四捨五入

37,100票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

マーマレードの甘辛ソースで！豪快スペアリブのＢＢＱグリル by 山下 和美さん


【材料】（4人分）

骨付き豚バラ肉 800~1000g
  塩 少々
  粗びき黒コショウ 少々
<漬けダレ>
  しょうゆ 大さじ 2
  ケチャップ 大さじ 2
  酢 大さじ 1
  砂糖 大さじ 1
  ママレード 大さじ 3
  塩 少々
  ニンニク(すりおろし) 2片分

【下準備】

1、豚骨付きバラ肉は、骨と肉の間をフォークで数か所刺す。塩と粗びき黒コショウを振ってすり込む。

ここまでを出かける前に済ませておきましょう。



2、＜漬けダレ＞の材料を密閉できる厚手の袋に入れ、混ぜ合わせる。豚骨付きバラ肉を入れ、空気が入らないように口を閉じて冷蔵庫で1時間以上置く。

前日に漬けておいてもよいでしょう。



【作り方】

1、豚骨付きバラ肉を網の上で焼く。表面が焼けたら弱火の場所に移し、残った＜漬けダレ＞をハケでぬりながら、中に火が通るまで焼き、器に盛る。



【このレシピのポイント・コツ】

持ち運ぶときは、必ずクーラーボックスに入れてください。

