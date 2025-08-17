BBQで食べたい料理はどれ？＜回答数 37,100票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第258回】
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「BBQで食べたい料理はどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:BBQで食べたい料理はどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
マーマレードの甘辛ソースで！豪快スペアリブのＢＢＱグリル by 山下 和美さん
【材料】（4人分）
骨付き豚バラ肉 800~1000g
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
<漬けダレ>
しょうゆ 大さじ 2
ケチャップ 大さじ 2
酢 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
ママレード 大さじ 3
塩 少々
ニンニク(すりおろし) 2片分
【下準備】
1、豚骨付きバラ肉は、骨と肉の間をフォークで数か所刺す。塩と粗びき黒コショウを振ってすり込む。
ここまでを出かける前に済ませておきましょう。
2、＜漬けダレ＞の材料を密閉できる厚手の袋に入れ、混ぜ合わせる。豚骨付きバラ肉を入れ、空気が入らないように口を閉じて冷蔵庫で1時間以上置く。
前日に漬けておいてもよいでしょう。
【作り方】
1、豚骨付きバラ肉を網の上で焼く。表面が焼けたら弱火の場所に移し、残った＜漬けダレ＞をハケでぬりながら、中に火が通るまで焼き、器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
持ち運ぶときは、必ずクーラーボックスに入れてください。
(E・レシピ編集部)
