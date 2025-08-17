政府は出産費用を無償化する方針を決めた。少子化対策の一環で、早ければ2026年度からの実現を目指す。

経済的不安で出産をためらう女性や家族を減らす制度にしてほしい。

帝王切開などによる出産には公的医療保険が適用されるが、病気ではない正常分娩（ぶんべん）は対象外だ。

このため国は健康保険組合などを通じて、出産育児一時金50万円を支給している。物価高などの影響で標準的な出産費用は上がっており、23年に42万円から増額した。

それでも出産件数の半数近くは費用が50万円を超える。足りない分は自己負担しなくてはならない。

出産の料金は医療機関が自由に設定できるため、同じ正常分娩でも価格が異なる。医療ではない「お祝いの食事」などを含めることもある。

地域によっても価格差は大きい。24年度上半期の都道府県別平均は東京の64万6千円が最高で、最も低い熊本の40万2千円とは1・6倍の開きがあった。都市部で高い傾向が見られる。

政府は無償化に向け、正常分娩に保険を適用して自己負担分を助成する案や、一時金の増額などを検討している。

保険適用で全国一律の価格になれば、地域差がなくなるメリットがある。

その半面、診療報酬が低めに設定されれば医療機関は収入が減り、経営の悪化が見込まれる。

日本産婦人科医会が会員を対象とした24年の調査では、保険適用になった場合に「分娩取り扱いを中止」「制度内容により中止を考える」との回答が合わせて3分の2を占めた。影響は大きい。

分娩の半数近くを担う産科医院は年々減少している。特に地方は経営が厳しく、九州でも閉院が相次ぐ。

居住地域に産科医がいないと、妊婦は遠方の医療機関で出産せざるを得ず、出費がかさんでしまう。無償化は自己負担を減らすことが目的のはずだ。本末転倒にならないように、産科医の事情にも配慮を求めたい。

一時金の増額は、出産費用が年々上昇している現状を考えると、限界があると指摘されている。自己負担額の地域差解消にもつながらない。

正常分娩であっても経過は一人一人異なる。妊婦の実情を踏まえた標準的な出産費用の設定が必要だ。

医療機関が価格の内訳を透明化することも欠かせない。妊婦が十分な情報を得て、出産場所や方法を選択できる環境を整えることが大切だ。

保険適用されない妊婦健診も家計の重荷になっている。公費負担の範囲は自治体によってばらつきがあり、無償化と併せて拡充すべきだ。

九州は産科医の不足と偏在が深刻になっている。どこに住んでいても安心して産み育てられるように、周産期医療の課題を一つ一つ解決していきたい。