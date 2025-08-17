ソフトバンクの有原が久々に崩れた。今季ワーストタイの7失点（自責3）で4回でKO。5月27日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）以来の今季6敗目を喫し、自身の連勝は8で止まった。それでも、小久保監督は「でも自責（点）的にはね」と強く責めることはしなかった。

指揮官が「野手が足を引っ張ったところもあった」と指摘したように、守備の乱れも大量失点につながった。二回1死から佐藤の浅い左飛に井上の反応が遅れて捕球できず。記録は二塁打。続く宮崎の適時打につながった。さらに小川の一ゴロを山川がファンブル。その後、ロッテ打線に有原がつかまり、この回のスコアボードには「5」の数字が刻まれた。

試合後、有原は「それ（守備）は関係ない。とにかく粘れなかった」と自らを責めた。早いカウントから捉えられるなど、今季自己ワーストの11安打を許したことも事実。「いいボールを狙ったところに投げられないと、今日みたいなピッチングでは難しくなる」と早急な修正を誓った。

チームはみずほペイペイドームで7月4日の西武戦以来の黒星。本拠地での連勝も13で止まった。頼れる右腕の乱調にも、指揮官は「次回（登板）が大事」と先を見据える。17日の先発はモイネロ。カード勝ち越しは譲れない。 （鬼塚淳乃介）