第107回全国高校野球選手権大会第11日の16日、長崎県代表の創成館（諫早市）は東東京代表の関東第一と3回戦を戦い、1−4で敗れた。昨夏の甲子園準優勝の強豪を相手に一歩も引かない戦いを見せたが、わずかに及ばなかった。それでも創成館初の夏2勝を達成した選手たちに、スタンドからは「ナイスファイト」「ありがとう」とねぎらいの声が飛んだ。

先発はエース森下翔太投手（3年）。二回まで無失点に抑えるが、三回に失策が絡み2点を許す。その後は追加点を許さない森下投手の力投に応えようと、打線が五回に奮起する。2死二塁で1番峯孝汰選手（同）が左翼線に三塁打を放ち1点を返す。父・孝征さん（56）は「2回戦で2本ヒットが出ていたけど、好機に打てていなかったから」と大喜びで、周りの保護者とグータッチ。「楽に勝てる相手ではないがこれで1点差」と前を向いた。

スタンドでは、コンクールを目前に控え球場に来られなかった同校吹奏楽部に代わり、県内から有志の奏者たちが集合。応援団長の野球部員、玉井心さん（3年）は「遠い中、来てもらいありがたい」と声を張り上げた。

あと一点が遠い。八回は2死二、三塁と好機をつくるが打ち取られた。スタンドで見守る野球部の平床輝さん（2年）は2回戦で好投した奥田晴也投手（3年）と一緒に練習する時間が長かった。「まだまだ先輩と一緒に」とグラウンドを見つめた。

九回、追加点を奪われ、3点差まで広がる。その裏の攻撃、2死まで追い込まれるが代打の岳本晴斗選手（同）が左前打で粘りを見せる。スタンドのボルテージは再び高まったが力尽きた。県大会から球場で応援してきた森下投手たちのクラスメート、福本心さん（同）は「選手と感動をともにできて特別な経験だった」と感謝を口にした。

試合終了後、大会を通じて攻守に奮闘した小佐井柊真選手（同）は「家族や監督に少しは恩返しできた。甲子園は最高の場所だった」と振り返った。 （杉野如海、松本紗菜子、波多野澪）