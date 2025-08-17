今日8月17日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』は、加藤ローサが登場！家族で海を渡り、見知らぬ土地で奮闘した出産・子育てのリアルについて語るほか、これまで伝えたいと感じていたことやこれからの人生について、率直な思いを口にする。

◆40歳を迎えた今だからこそ明かす真実

21年前にCM出演を果たし、以降バラエティー番組などで活躍の幅を広げていた加藤。26歳の時には、元サッカー日本代表・松井大輔氏と結婚し、数々の海外挑戦を続けた松井氏とともに、ヨーロッパを転々とする日々を送る。その間に出産するなど20・30代で様々な経験をした加藤は、これまでの生活を振り返りつつ、「初めて言っちゃった」というとある真実を、『おしゃれクリップ』で初告白する。

◆慣れないヨーロッパでの生活に奮闘した日々

番組では、加藤が松井氏とともに過ごしたヨーロッパでの生活について特集。慣れない土地での暮らしに加え、出産・育児をした時期について加藤は「本当に大変だった」と振り返る。さらにフランスの田舎町に居住していた際に、家族ぐるみの付き合いがあったという夫婦がインタビューに答え、間近で見守っていた加藤の苦労について証言。加藤が「あの夫妻がいなかったら、私今いないかも」と口にするほどの恩人の目に映った、加藤の努力する姿と、今でも忘れられない出来事とは。

◆“ニューローサ”に変身！40代からの人生への意気込みは

仕事をセーブしながら、各地で育児に勤しむ毎日を送っていた加藤。その奮闘ぶりについて、パートナーの松井氏のほか、加藤が長男の幼稚園で知り合ったママ友たちへのインタビューをまじえ披露する。そして、激動の日々を振り返った加藤は、40歳となり新たな自分“ニューローサ”への意気込みを宣言！これまでの自分自身の頑張りを認めつつ、「今すごくいい感じ」という、明るい未来への展望を口にする。