お笑いコンビ「千鳥」が、12日に放送されたABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・17）に出演。「若手芸人界のオシャレ番長」に爆笑した。

この日は「大悟が選ぶ！おかわり賞ランキングベスト10」として、2023年下半期を振り返る企画。そこに登場したのが、お笑いトリオ「四千頭身」の都築拓紀（28）だった。

都築は登場するなり、独特なファッションを披露。「みんな義務で着ている。洋服って、もっと体の一部で、いろんな形で変えられて、いろんな表現ができる」など、ファッションへのこだわりを口にした。

大悟は「都築でした。若手芸人界のオシャレ番長は都築やろ」とあ然とした表情でVTRを凝視。さらに古着屋をめぐるロケでは、千鳥2人でツッコミの嵐を浴びせ、ノブは「なんなん、こいつのファッション」と、常人の域を超えた美的センスに苦笑いした。

その後、訪れたジビエ料理店で都築は「鹿ペニス薬膳スープ」に舌鼓。「うまいな。ペニスってのがオシャレだな。Pから始まってSで終わる。PARISと一緒」などと会話も独特な言い回しで、ノブが「オシャレ！」と話し、大悟も「その感想なかった」と笑いながらも仰天していた。