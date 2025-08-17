お笑いコンビ2丁拳銃の川谷修士（51）の妻で放送作家、タレントの野々村友紀子（51）が16日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。娘の彼氏に求める“条件”について語った。

この日は、野々村が娘で大学生の一花さん（19）と一緒に出演。幼い子どもの父であるナインティナイン岡村隆史（55）やNON STYLE石田明（45）、視聴者に向けて教育論を語った。

野々村は教育論の1つとして、「おもんないヤツに関わらせるな」と主張。「おもろい人となるべく出会ってほしいですよね。普通におもんなかったらいいけど、おもろいフリしておもんないヤツとかはちょっとイヤですよね」と話した。

さらに「よく、私が聞かれるのは（娘が）『芸人と付き合ったらどうする？』って。それは別にいいんですけど、『ネタ見せだけ1回やらせて』って。修士くんと私と、あと（中川家の）礼二くんも呼びますから。ちゃんとメモしながら見ますから。時間計って…」。真剣に“審査”するつもりであることを明かして笑わせ、石田が「ムリでしょ。そいつ芸人としては立ち直れないですよ」とツッコんだ。

岡村は「でも、おもろいって一番難しくない？ 2人でおっておもしろいなっていうのと、（他の人がおもしろいと思うのは）ちょっと違うかったりせえへん？」と疑問を口に。

しかし、野々村が「娘さんの彼氏とかがおもんなかったらイヤじゃないですか？」と問うと、3人の娘の父である石田も「それは、イヤですよ…」と本音を吐露。橋本和花子アナウンサー（26）が「めっちゃおもんないけど、ええヤツやったらどうですか？」と返すも、岡村が「めっちゃおもんないヤツに、ええヤツいてない」と笑いを誘った。

野々村は、娘の彼氏について「おもろければ、別に他は問わない」そうで、一花さんも「うちのママは“おもろさ”が第一条件なので、それ以外は何でもいいって言われていて…」と語る。ところが、一花さん自身が幼少期から野々村によるトークスキルの“英才教育”を受けているだけに、「おもしろいって思える人がいなくて…。会わせたことないです、誰も」と思わぬ弊害もがあることも打ち明けていた。