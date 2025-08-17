元AKB48のタレント峯岸みなみ（32）が16日放送のカンテレ「ウラマヨ！」（土曜午後1時＝関西ローカル）に出演。過去の騒動で、海外メディアに付けられた“異名”に驚いたことを明かした。

この日の番組では、「日本のウユニ塩湖」や「○○のロールスロイス」など、異名がついたことで注目を集め、人気となった場所や商品などを特集。

MCのお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」は、優勝した「M−1グランプリ2005」でのキャッチフレーズが「モテない男たちの逆襲」と付けられていた。吉田敬（52）は「あれ、決勝の時に袖で気付いたもんね。紹介VTRで…」と言うと、小杉竜一（52）も「初めて見たから。『俺たち、そんなんやったんや』って思って…」と笑わせた。

これに対し、峯岸は自身の異名について「アイドル時代は『年中無休の反抗期』でやらせてもらっていたんですけど…」と切り出した。

峯岸といえば、2013年に週刊誌報道があった際に、髪を丸刈りにして謝罪する動画を公開。これが多数の国際メディアで報じられたことがあった。

「10年ほど前に世間を騒がせた時に…海外にもニュースがいった時に、海外で『ジャパニーズクレイジーガール』って呼ばれたって。本当かどうかみたいな…」と笑い、小杉が「持ってる話がデカすぎる！」とツッコんでいた。