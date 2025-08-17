BLACKPINKが最近1カ月間、韓国で最も注目されたアイドルグループに挙がった。

韓国企業評価研究所は15日「アイドルグループブランド評判」を発表。消費者行動を分析し、ネットで検索された度合いなどを数値化した指数でランキングにしたもので、今回は先月15日から1カ月間のビッグデータを分析した。

韓国メディアの毎日経済は16日「同調査は、アイドルグループブランドの評判分析を通じて、アイドルグループブランドに対する肯定や否定の評価、メディア関心度、消費者の関心と疎通量を測定することができる。ブランド評判モニターの質的な評価も含まれている」と報じた。

調査では、1位BLACKPINK、2位BTS、3位IVE（アイヴ）、4位Red Velvet（レッドベルベット）、5位SEVENTEEN（セブンティーン）の順だった。

他には8位TWICE（トゥワイス）、9位BIGBANG（ビッグバン）、10位RIIZE（ライズ）、11位ENHYPEN（エンハイプン）、13位Stray Kids（ストレイキッズ）、16位NCT、17位ATEEZ（エイティーズ）、18位ASTRO（アストロ）が入った。